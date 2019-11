Profitez d'un Templestay lors d'une escapade de fin d'année et sentez la vie simple de Thoreau sur la rive de l'étang Walden





SÉOUL, Corée du Sud, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'écrivain américain Henry David Thoreau a écrit « Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donne-moi la vérité » dans « Walden », son livre sur la valeur de vivre simplement sur la rive du lac Walden.

L'année 2019 touche à sa fin. La fin de l'année sera un bon moment pour lâcher prise de ce qui n'a pas fonctionné cette année et prendre de nouvelles résolutions pour l'année prochaine. À cette époque de l'année, nous pourrions nous identifier davantage à Thoreau qui recherchait la valeur d'une vie simple et d'une vérité de vie immuable. Alors, pourquoi ne pas essayer de vivre comme lui quelques jours ? Templestay en Corée serait une bonne solution.

Templestay peut vous sembler peu familier. Cette expression combinée d'un temple et d'un séjour est un programme offert par les temples bouddhistes de Corée. Un participant au programme séjourne deux jours dans un temple et expérimente le « Yebul » (cérémonie bouddhiste), les « 108 bae » (108 prosternations), le « Chamseon » (méditation Seon) et une conversation avec un moine autour du thé.

Si vous voulez des activités telles que le « Yebul » et la méditation, vous pouvez choisir un Templestay axé sur l'expérience. Si vous avez besoin d'un moment de calme hors de votre vie quotidienne stressante, vous pouvez essayer un Templestay se concentrant sur des programmes axés sur la détente. En Corée, plus de 130 temples offrent des programmes Templestay et 27 d'entre eux sont gérés en anglais.

Si vous vous intéressez à l'histoire et à la culture, vous pouvez séjourner dans l'un des temples de montagne en Corée inscrits en 2018 par l'UNESCO, dont Tongdosa, Beopjusa et Magoksa. Ces temples ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, car le bouddhisme coréen a été profondément enraciné dans la vie des gens pendant 1700 ans de son histoire.

Dans un temple, on se lève à quatre heures du matin. Le temps passe différemment ici. Vous pouvez vous concentrer totalement sur votre côté intérieur et sur ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Une nuit dans un temple traditionnel en bois en Corée serait avant tout semblable à une vie simple dans une cabane à l'étang Walden.

Pour de plus amples informations et réservations, vous pouvez consulter le site Internet de Templestay en anglais (eng.templestay.com). Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Templestay Information Center par e-mail. (support@templestay.com) Puis, à la fin de 2019, engageons-nous sur ce chemin de recherche du vrai bonheur : Templestay.

