Des produits d'avant-garde et les technologies les plus récentes seront en vedette à Shenzhen





+ de 70 : le nombre de lancements de nouveautés dans les technologies et les produits à la China Hi­-Tech Fair 2019

SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Parmi les points remarquables de la China Hi­-Tech Fair 2019 -- Foire de la haute technologie en Chine qui se tient du 13 au 17 novembre 2019 à Shenzhen dans la province du Guangdong au sud de la Chine -- sont les lancements des produits et des technologies les plus récents.

Selon les organisateurs de l'événement, en apportant davantage de services logistiques aux exposants, la CHTF 2019 invite les institutions de recherche scientifique et les sociétés techniques du pays et à l'étranger à faire paraître leurs nouveaux produits et nouvelles technologies à l'occasion de l'événement qui contribue à leur promotion.

« En tant qu'exposition de réputation mondiale de la Chine sur les sciences et technologies, la China Hi-­Tech Fair est une excellente plateforme de présentation pour les entreprises de l'innovation. Elle nous permet non seulement de nous connecter avec des clients de divers pays, mais encore d'écouter le retour d'information et les suggestions sur les produits de la part d'un grand nombre d'usagers, » a commenté Liu Zihong, PDG de Royole Corp, fabricant d'affichages flexibles basé à Shenzhen.

Il est prévu que la CHTF 2019 accueille quelque 70 lancements de nouvelles technologies et de nouveaux produits au cours de ces cinq journées. Les exposants présenteront leurs marchandises en effectuant des allocutions d'ouverture permettant aux visiteurs de comprendre pleinement les produits et la recherche technique.

Les technologies et produits de pointe lancés à l'occasion de la CHTF 2019 couvrent des domaines comprenant informations électroniques, internet plus, économies d'énergie et protection de l'environnement, nouveaux matériaux, biomédecine et santé, affichage électro-optique, ville intelligente, intelligence artificielle et fabrication de pointe.

Par exemple le titan technologique chinois ZTE mettra en avant sa caméra internet à ultra haute définition pour la 5G. Cette caméra permet une transmission sans fil de vidéo sur la 5G, ceci aidant les usagers à réduire leurs coûts d'investissement en bénéficiant de commodité et de stabilité.

China National Nuclear Corp doit apporter à la CHTF 2019 sa technologie de réacteur nucléaire, CNNC Hualong One (HPR 1000). Cette technologie place la Chine parmi les quelques pays ayant mis au point de façon indépendante une technologie d'électricité nucléaire de troisième génération. Elle contribue également à réduire les émissions de carbone du pays et à accroître l'accessibilité à l'électricité.

En 2018, la CHTF a été le siège de plus de 80 lancements sur plus de 1 000 technologies et produits de pointe. Ils rassemblaient notamment une télévision haute technologie par le géant de l'électronique grand public TCL Corp, une tablette pliante par le fournisseur de diodes électroluminescentes organiques (OLED) Visionox Co et une voiture électrique intelligente mise au point par Singulato Motors, jeune entreprise de véhicules fonctionnant avec les nouvelles énergies.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1028375/Shenzhen_China_High_Tech_Fair.jpg

