Le Suntory Group rejoint le Global Plastic Action Partnership

TOKYO, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Suntory Group a annoncé aujourd'hui son adhésion au Global Plastic Action Partnership (GPAP), une plateforme mondiale qui oeuvre pour réduire de manière efficace et durable de la pollution et des déchets plastiques autour du monde. Ce partenariat aidera Suntory à appartenir à une société plus durable tout en exerçant un leadership dynamique dans la transformation vers un monde post-carbone circulaire.

« Dans le droit fil de notre philosophie d'entreprise, 'Créer l'harmonie avec l'homme et la nature,' et de notre promesse aux parties prenantes, 'Mizu To Ikiru' ('vivre avec l'eau'), le Suntory Group promeut une gestion globale de la durabilité à tous les niveaux de la société », a déclaré Takeshi Niinami, PDG de Suntory Holdings. « Ceci comprend la création récente de la politique sur le plastique de la société, en fonction de laquelle Suntory fera la transition vers la production de bouteilles en plastique entièrement durables à l'échelle mondiale d'ici 2030 en utilisant des matériaux recyclés ou à base de plantes. En rejoignant GPAP, nous pouvons promouvoir une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé et contribuer à une société plus durable. Nous continuons de poursuivre des développements technologiques et de chercher des façons de guider nos pairs dans la résolution de problématiques mondiales. »

« En rejoignant le Global Plastic Action Partnership, Suntory adopte un rôle de leadership important et substantiel dans la lutte contre la pollution plastique, tant sur le plan régional et mondial », a déclaré Kristin Hughes, directrice du GPAP et membre du comité exécutif du Forum économique mondial. « En tant que géant de l'industrie des produits alimentaires et des boissons et l'une des marques les plus influentes de la région d'Asie-Pacifique, l'adoption d'une politique durable sur le plastique signale un engagement clair envers la durabilité et l'imputabilité qui est entendu à travers la région. De nombreux autres dans l'espace des produits de consommation verront en Suntory un modèle réussi de la façon dont une entreprise de premier plan peut intégrer la durabilité à ses chaînes d'approvisionnement, promouvoir la transition vers une économie circulaire du plastique et exercer un impact positif et durable sur l'environnement. »

Le GPAP, une alliance mondiale fondée conjointement par une coalition d'alliés publics et privés, mobilise le pouvoir rassembleur du Forum économique mondial pour réunir les gouvernements, les entreprises et la société civile dans la transition vers une économie circulaire du plastique. Son réseau diversifié de membres englobe les gouvernements du Royaume-Uni et du Canada, des sociétés et des investisseurs de premier plan, des chercheurs experts et des organisations de la société civile. Outre sa promotion d'échanges, de collaboration et de mise à l'échelle de solutions au niveau mondial et régional, le GPAP initie des partenariats pilotes avec les gouvernements de l'Indonésie, du Ghana et du Vietnam pour aborder des projets sur le plan national.

À propos de Suntory Holdings Limited :

Le Suntory Group est l'une des plus grandes sociétés de produits de consommation au monde avec un chiffre d'affaires annuel (à l'exclusion des taxes d'accise) de 20,4 milliards USD. Nous offrons un portefeuille unique diversifié de boissons appréciées par des millions de personnes dans le monde, notamment les whiskies japonais primés Yamazaki et Hibiki, la bière The Premium Malt's, les spiritueux emblématiques américains Jim Beam et Maker's Mark et les boissons non alcooliques favorites Orangina, Lucozade, et Ribena. Suntory produit également des produits de bien-être et exploite une entreprise de fleurs. Fondé en 1899 en tant qu'entreprise familiale à Osaka, au Japon, le Suntory Group s'est transformé en une multinationale qui exerce ses activités sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Océanie. Nous sommes motivés par Yatte Minahare ? l'esprit d'une ambition audacieuse ? et nos 39 466 employés dans le monde s'inspirent de notre amalgame unique d'artisanat japonais et de goûts mondialisés pour explorer de nouvelles catégories de produits et de nouveaux marchés.

Apprenez-en plus sur le Suntory Group, ses marques et son engagement envers la responsabilité sociétale sur www.suntory.com , sur facebook.com/SuntoryGlobal ou @SuntoryGlobal on Twitter et Instagram .

À propos du Global Plastic Action Partnership (GPAP) :

Le Global Plastic Action Partnership (GPAP) est une plateforme publique-privée de collaboration mondiale dont la mission est de contribuer à traduire l'engagement politique et corporatif envers la lutte contre la pollution plastique en stratégies tangibles et en plans d'action investissables. Le GPAP réunit des gouvernements, des entreprises, des sociétés civiles et des groupes de réflexion pour mettre fin à la pollution plastique de la source à la mer d'ici 2025, en déployant rapidement des solutions d'économie circulaire. Le GPAP est hébergé par le Forum économique mondial et soutenu par les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni, ainsi que par The Coca-Cola Company, Dow, PepsiCo et Nestlé. Apprenez-en plus sur la vision, la gouvernance et le portefeuille de réalisations du GPAP sur www.weforum.org/gpap et suivez GPAP sur Twitter @FutureOfPlastic

