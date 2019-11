INNIO signe un accord avec l'EGAT pour développer des solutions avancées de micro-réseaux en Thaïlande





INNIO a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec l'Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) pour soutenir le développement d'un projet pilote de micro-réseau au centre d'excellence énergétique zéro émission prévu de l'EGAT en Thaïlande. L'EGAT prévoit d'installer un moteur à gaz Jenbacher d'INNIO fonctionnant avec 100 % de gaz renouvelables comme le biogaz et l'hydrogène propre, et d'apporter son soutien au projet pilote de micro-réseau écologique. La cérémonie de signature du protocole d'accord a eu lieu au centre de formation de l'EGAT à Bangkok.

Des technologies nouvelles et améliorées aident les producteurs d'énergie à générer de l'électricité avec moins d'émissions de carbone et davantage d'efficacité. L'EGAT s'est tournée vers ces technologies pour aller vers le développement de l'innovation dans les énergies renouvelables et abandonner les énergies fossiles, dans le but d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et de satisfaire les exigences de sécurité énergétique et d'indépendance1.

« Nous sommes ravis de travailler avec INNIO sur ce projet, alors que nous développons un projet pilote de micro-réseau écologique avec l'EGAT. Nous ambitionnons d'installer ce genre de solution dans toute la Thaïlande, voire au-delà », a déclaré Patana Sangsriroujana, gouverneur adjoint de la stratégie à l'EGAT.

Le protocole d'accord avec INNIO établit un cadre pour définir l'utilisation de sources d'énergies renouvelables avancées et faire la démonstration d'un projet de micro-réseau au centre de formation de l'EGAT à Bang Krui, dans la région de Nonthaburi, en Thaïlande, qui devrait être terminé d'ici fin 2020. L'intégration du moteur à gaz Jenbacher avec diverses autres technologies ? comme un système de batterie, de l'énergie éolienne et solaire et un système d'électrolyseur produisant de l'hydrogène propre ? fournira à la Thaïlande un micro-réseau écologique à la fois durable, efficace et résilient, permettant d'offrir des solutions avancées de gestion de l'énergie, de réponse aux besoins et de réduction de la charge.

« Le centre d'excellence énergétique zéro émission de l'EGAT en Thaïlande devrait être un projet phare pour toute l'Asie du Sud-est, et nous sommes enthousiasmés de faire partie de cette initiative innovante », a expliqué Carlos Lange, chef de la direction et président d'INNIO. « Les moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO fonctionnent au gaz naturel, ou utilisent tout un éventail d'autres gaz comme le biogaz et l'hydrogène. Les moteurs à gaz d'INNIO fournissent plus de 68 gigawatts à un large éventail d'industries, fournissant de manière fiable, efficace et durable de la chaleur et de l'électricité en vue d'aider à satisfaire les objectifs de la Thaïlande en matière de sécurité énergétique et d'indépendance. »

* Indique une marque déposée

À propos de l'Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

Créée le 1er mai 1969, l'EGAT est une entreprise d'État relevant du Ministère de l'énergie responsable de la production et de la transmission d'énergie électrique ainsi que de la vente en gros d'énergie électrique en Thaïlande. Plus important service public d'électricité du pays, l'EGAT possède et exploite des centrales électriques sur 45 sites à travers le pays, pour une capacité totale installée de 15 548 mégawatts.

http://www.egat.co.th/en/.

À propos d'INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions de moteurs à gaz, d'équipements énergétiques, d'une plateforme numérique et de services connexes pour la production d'énergie et la compression de gaz sur le lieu d'utilisation ou à proximité. Avec ses marques de produits Jenbacher et Waukesha, INNIO étend le champ des possibles et se tourne résolument vers l'avenir. Notre portefeuille diversifié est composé de moteurs à gaz industriels fiables, économiques et durables permettant de produire entre 200 kW et 10 MW d'électricité pour diverses industries dans le monde entier. Nous sommes en mesure d'offrir un support tout au long du cycle de vie pour les plus de 50 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde. Et, avec l'appui de son réseau de service couvrant plus de 100 pays, INNIO communique avec vous localement afin d'offrir une réponse rapide à vos besoins de service.

Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d'exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et sur LinkedIn.

1 https://www.egat.co.th/en/news-announcement/news-release/moe-egat-discuss-thai-energy-in-the-disruptive-era

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 08:25 et diffusé par :