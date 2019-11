H2O Innovation annonce la réalisation de l'acquisition de Genesys





QUÉBEC, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer la clôture de l'acquisition, préalablement communiquée le 28 octobre 2019, de Genesys Holdings Limited., de Genesys Manufacturing Limited., de Genesys International Limited. et de Genesys North America, LLC (collectivement, « Genesys »), un groupe de sociétés fermées, du Royaume-Uni, spécialisé dans la mise au point et la fabrication de produits chimiques de spécialité destinés au traitement de l'eau, au prix d'achat de £16.95 M (28,39 M $).

Genesys met au point, fabrique et distribue des produits chimiques membranaires d'osmose inverse (OI) de spécialité, des antitartres, des nettoyants, des floculants et des biocides et offre, au moyen d'un vaste réseau de distribution de 70 distributeurs, une gamme de plus de 35 produits diversifiés de formulation unique qui sont fabriqués dans ses installations dans le Cheshire, au R.-U. Genesys offre également des services complets de laboratoire comme des tests d'eau d'alimentation et de prétraitement, des autopsies de membrane et la conception de programmes de nettoyage.

Cette transaction contribuera à renforcer le pilier d'affaires de produits de spécialité d'H 2 O Innovation à bien des égards. Premièrement, cela permettra à la Société de constituer un solide portefeuille de produits en combinant les forces de la technologie de phosphonate et de la chimie du dendrimère. Cette offre de produits étendue et diversifiée devrait permettre à H 2 O Innovation de couvrir un plus large éventail d'applications liées à la filtration membranaire, et ainsi, d'améliorer les ventes de ses produits chimiques de spécialité. De plus, la combinaison des réseaux de distribution de ventes de Genesys et de PWT permettra de créer l'une des plus grandes plateformes de distribution de produits chimiques de spécialité, avec 100 distributeurs actifs dans plus de 70 pays. Enfin, comme PWT fabrique déjà ses produits en Californie (États-Unis), tandis que Genesys les mélange à Cheshire (Royaume-Uni), la fusion des deux compagnies permettra à la Société d'optimiser sa stratégie de fabrication afin de diminuer les coûts de transport pour nos clients et de réduire les délais de livraison.

« Grâce à notre ligne de produits innovants et à notre qualité de service irréprochable, Genesys est devenu un acteur majeur sur le marché de la filtration membranaire. Toutes nos formulations de marque ont été développées à l'interne et sont produites dans notre usine britannique située à Cheshire. Bien que Genesys soit très rentable et qu'il ait connu une forte croissance au fil des ans, nous sommes conscients que la prochaine étape de croissance ne peut être réalisée qu'avec une organisation de plus grande taille », a déclaré Ted Darton, président et cofondateur de Genesys.

« Alors que notre entreprise suscitait un vif intérêt, il est apparu évident qu'H 2 O Innovation était le partenaire parfait et représentait finalement le foyer idéal pour notre entreprise et, plus important encore, pour nos employés. H 2 O Innovation maintiendra le sentiment familial que Genesys a développé en prenant soin de son personnel et de ses distributeurs. Comme il existe d'importants domaines de synergie pour les deux entreprises, nous soutenons pleinement l'acquisition, sachant qu'elle sera très bénéfique pour toutes les personnes concernées », a ajouté Ursula Annunziata, Directrice et cofondatrice de Genesys.

Le prix d'achat a été fixé à 16,95 M £ (28,39 M $), selon la valeur de l'entreprise, payable intégralement à la clôture de l'acquisition. L'acquisition de Genesys a été financée moyennant une facilité de crédit garantie et le produit d'un placement de capitaux propres pour un produit brut de 22 M $, comprenant un placement public négocié hors séance de reçus de souscription pour un produit brut prévu de 14 M $ ainsi qu'un placement privé par l'entremise d'un courtier concomitant de reçus de souscription auprès de BDC Capital Inc., Caisse de dépôt et placement du Québec and Investissement Québec pour un produit total de 8 M $. L'acquisition sera également financée par le montant requis devant être prélevé sur le prêt à terme d'un montant de 12 M $.

À propos de H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète d'équipement et de produits acéricoles, de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

