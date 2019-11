Hôpital Vaudreuil-Soulanges - La députée Marilyne Picard annonce l'acquisition du terrain qui accueillera la nouvelle installation





VAUDREUIL-DORION, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Soulanges, Marilyne Picard, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a acquis, en date du 1er novembre dernier, les terrains sur lesquels sera construit l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges.

Cette acquisition fait suite aux démarches accomplies dans les derniers mois par le gouvernement, lui permettant de devenir propriétaire dans le cadre de la démarche d'expropriation des terrains nécessaires à accueillir le nouvel hôpital, aux abords des autoroutes 30 et 40. Le projet de construction, qui a été inscrit au Programme québécois des infrastructures en mars 2018, en est actuellement à l'étape de l'élaboration du dossier d'affaires, et se voit attribuer 79,54 M$ pour réaliser cette étape.

Le nouvel hôpital permettra d'offrir une meilleure accessibilité de soins et de services à proximité de la population de la région, avec une capacité établie à 404 lits. Les travaux de construction s'amorceront dès février 2022 et s'échelonneront jusqu'à l'automne 2026.

Citations :

« Cette nouvelle étape du projet vient confirmer que notre gouvernement travaille activement à sa réalisation dans les délais prévus, et que nous faisons le nécessaire pour y arriver, de concert avec les équipes du réseau et la communauté de la région. Nous avons à coeur d'offrir à l'ensemble des Québécoises et des Québécois des infrastructures de santé qui correspondent à leurs besoins, et tout particulièrement dans les communautés où une croissance démographique notable le justifie, comme c'est le cas pour ce projet. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis ravie de procéder à l'annonce de cette bonne nouvelle pour la région. Enfin, le projet du nouvel hôpital franchit une étape concrète, avec l'acquisition de ce terrain stratégiquement choisi pour répondre à long terme aux besoins réels du projet et des gens de notre région. Notre gouvernement s'est engagé à mener ce projet à terme, ce dont témoignent les efforts entrepris au cours des derniers mois pour faire avancer rapidement le dossier, au bénéfice de notre communauté. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Soulanges

Faits saillants :

Rappelons qu'en juillet dernier, le gouvernement a terminé les démarches requises en vue de permettre la construction de l'hôpital sur ces terrains.

Le dépôt du dossier d'affaires devrait avoir lieu en mars 2021.

La gestion du projet a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 07:30 et diffusé par :