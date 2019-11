/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Aide aux sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac/





SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 15 novembre prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, de la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Sonia Paulus, de la présidente-directrice générale de la Société d'Habitation du Québec, Mme Guylaine Marcoux et du président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec, M. Michel Beaudoin.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le vendredi 15 novembre 2019



Heure : 14 h



Lieu : Hôtel de ville Salle du conseil 3000, chemin d'Oka Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :