T3-2019 : Dynacor traite un volume record et triple son résultat net





MONTRÉAL, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société) publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.



Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et le rapport de gestion pour les périodes de trois mois et neuf-mois closes le 30 septembre 2019 ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et seront accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com .

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2019, Dynacor a traité un volume trimestriel record et a enregistré un 34ième trimestre bénéficiaire consécutif, générant un résultat net de 2,3 M$ (0,06 $ par action), soit le triple du résultat net de 0,7 M$ (0,02 $ par action) pour la même période de 2018.

FAITS SAILLANTS T3-2019

Au cours du trimestre, la Société a augmenté son volume de traitement de 16,8% passant de 22 615 tonnes en T3-2018 à 26 421 tonnes en T3-2019. Dans le même temps, la production d'or a augmenté de 11,3% passant de 19 982 à 22 230 onces. Le différentiel est principalement attribuable à une baisse des teneurs du minerai traité comparativement à 2018. Ce niveau de production représente approximativement la moitié de la projection de production révisée pour le second semestre de 2019 (cf. communiqué de presse du 15 août 2019). Pour la première fois, la production a dépassé la capacité nominale de 300 tpj atteignant même une moyenne de 318 tpj (1) en septembre 2019. En T3-2019, la Société a également été en mesure d'augmenter son stock de minerai à environ 15 jours de production à fin septembre. L'objectif est de continuer à l'augmenter d'ici à la fin de l'année ce qui permettrait de mitiger les effets négatifs de la saison des pluies sur les approvisionnements du premier trimestre 2020.

(1) Considérant 1,5 jour de maintenance programmée



Opérationnels et Stratégique

Record trimestriel de volume de minerai traité soit 26 421 tonnes en T3-2019 comparé à 22 615 tonnes en T3-2018 ;

Production de 22 230 onces d'or en T3-2019, comparativement à 19 982 en T3-2018, une augmentation de 11,3% ;

Financiers

34 ième trimestre consécutif de profits ;

trimestre consécutif de profits ; Ventes trimestrielles records de 33,7 M$ en T3-2019, une augmentation significative de 38,1% comparativement à T3-2018 ;

Marge brute d'opération de 4,6 M$ (13,7%) en T3-2019, une augmentation significative de 76,9% comparativement à T3-2018 ;

Résultat net de 2,3 M$ (0,06 $ par action) en T3-2019, une augmentation de 2,1 M$ comparativement à T3-2018 ;

Marge brute monétaire par once d'or équivalente vendue (1) de 227 $ comparativement à 158 $ en 2018 ;

de 227 $ comparativement à 158 $ en 2018 ; BAIIA ( 2 ) de 4,1 M$ en T3-2019, une augmentation de 2,1 M$ comparativement à T3-2018 ;

de 4,1 M$ en T3-2019, une augmentation de 2,1 M$ comparativement à T3-2018 ; Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 3,0 M$ (0,08 $ par action) ( 3 ) en T3-2019 comparativement à 1,6 M$ et 0,04 $ par action en T3-2018 ;

en T3-2019 comparativement à 1,6 M$ et 0,04 $ par action en T3-2018 ; Trésorerie de 12,2 M$ en T3-2019 comparativement à 13,9 M$ à fin 2018 principalement due à l'augmentation des éléments du fonds de roulement dont les comptes recevables qui comprennent l'export du 30 septembre 2019 encaissé le 1er octobre 2019 pour 3,3 M$ ainsi que qu'une quantité de minerai en stock en augmentation.

Retour sur investissement pour les actionnaires

Dividende trimestriel d'un montant de 0,01 CA$ par action pour un total de 0,3 M$ (0,4 M CA$) payé en octobre 2019 ;

Rachat de 164 349 actions au cours du trimestre pour une considération de 0,2 M$ (0,3 M CA$)

(1) ''Marge brute monétaire par once d'or équivalente'' est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.

(2) BAIIA ''Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement'' est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette mesure comme indicateur de trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux structures d'impôt et l'effet des différentes structures de capital

(3) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l'action sur le marché.

RESULTATS DES OPERATIONS Extraits des états consolidés du résultat global Pour les périodes de trois

mois closes les

30 septembre

Pour les périodes de neuf

mois closes les

30 septembre

(en 000 $) 2019 2018 2019 2018



Ventes 33 667 24 439 79 283 78 984 Coût des ventes (29 053 ) (21 819 ) (69 321 ) (69 225 ) Marge brute d'opération 4 614 2 620 9 962 9 759 Frais généraux et d'administration (974 ) (1 182 ) (3 081 ) (3 638 ) Dépenses des autres projets (99 ) - (99 ) - Résultat opérationnel 3 541 1 438 6 782 6 121 Résultat avant impôts 3 480 1 316 6 586 5 712 Résultat net et global 2 301 694 4 237 3 546 Résultat par action De base $0,06 $0,02 $0,11 $0,09 Dilué $0,06 $0,02 $0,11 $0,09

Les ventes totales se sont élevées à 33,7 M$ comparées à 24,4 M$ en T3-2018. Cette augmentation de 9,3 M$ s'explique par une hausse du prix moyen de l'or (6,1 M$) et par l'augmentation des onces vendues (3,2 M$) comparativement à 2018.

La marge brute d'opérations s'élève à 4,6 M$ en T3-2019 comparativement à 2,6 M$ en T3-2018. La variation comparativement à 2018 est expliquée par l'augmentation des onces produites et vendues combinée à une tendance haussière du prix de marché de l'or.

Les frais généraux et d'administration s'élèvent à 1,0 M$ comparativement à 1,2 M$ en 2018.

Conciliation des mesures de rendement non conforme aux IFRS Pour les périodes de trois

mois closes les

30 septembre Pour les périodes de neuf

mois closes les

30 septembre (en 000 $) 2019 2018 2019 2018 Conciliation du résultat global au BAIIA (1)

Résultat net et global 2 301 694 4 237 3 546 Impôts sur les résultats 1 180 622 2 349 2 166 Produits et charges financières (10 ) 75 56 207 Amortissement 638 614 1 899 1 755 Radiation d'actifs d'exploration et d'évaluation - - 39 7 BAIIA(1) 4 109 2 005 8 580 7 681

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES, D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITES

Activités opérationnelles

En T3-2019, les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 3,0 M$ (6,5 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019) comparé à 1,6 M$ en T3-2018 (6,3 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018). Cette augmentation d'un trimestre à l'autre est principalement expliquée par l'augmentation de la marge brute d'opération et de la charge d'impôt liée.

Activités d'investissement

En T3-2019, les investissements en immobilisations corporelles se sont limités à 0,1 M$ (cumulatif de 0,9 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019) (0,2 M$ et 1,2 M$ pour les mêmes périodes de 2018).

Il n'y a pas eu d'additions aux actifs au titre de la prospection et de l'évaluation en T3-2019. Les additions nettes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 se sont élevées à 0,2 M$. Additions s'élevant à 0,3 M$ et 0,7 M$ pour les mêmes périodes de 2018.

Activités de financement

Un total de 164 349 actions a été racheté en T3-2019 (725 473 pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019) pour un montant de 0,2 M$ (1,0 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019). En T3-2018, 115 392 actions ont été rachetées pour un montant de 0,1 M$ (190 667 actions ou 0,2 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018).

En juillet 2019, la Société a payé le quatrième dividende trimestriel d'un montant de 0,01 CA$ par action pour un montant de 0,3 M$ (cumulatif de 0,9 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019).

Les autres activités de financement comprennent le remboursement d'obligations aux termes de contrats de location pour un total de 0,2 M$ (0,5 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019) (0,1 M$ et 0,2 M$ pour les mêmes périodes de 2018).

Liquidités

Au 30 septembre 2019, la Société avait un fonds de roulement de 22,5 M$ dont 12,2 M$ en encaisse comparativement à 19,7 M$ dont 13,9 M$ en encaisse au 31 décembre 2018.

PERSPECTIVES 2019

Activités de traitement de minerais

Après neuf mois d'activité, la production d'or est légèrement plus basse qu'en 2018, du fait principalement de la baisse des teneurs approvisionnées à l'usine car les volumes continuent à augmenter. Cependant T3-2019 a été un trimestre très prometteur avec la deuxième meilleure production trimestrielle dans l'histoire de la Société. La Société continue de travailler afin d'augmenter la production 2019 en ligne avec l'objectif révisé à entre 44 000 et 46 000 onces pour le second semestre de 2019 pour une production totale annuelle prévue à entre 78 000 et 80 000 onces d'or.

Activités d'exploration

La Société est en attente de son nouveau permis d'exploration délivré par le Ministère de l'Energie et des Mines du Pérou (MEM). La première phase du programme de forage comprend douze (12) trous pour un total de 4 200 mètres. Les deux cibles de priorité sont :

? Cibles de priorité 1 : 2 700 m (8 trous)

? Cibles de priorité 2 : 1 500 m (4 trous)

Suite à la visite d'un représentant du MEM, il a été demandé une consultation de la communauté afin d'expliquer l'impact des travaux envisagés sur la propriété. Cette procédure va certainement différer le début de la campagne de forage à tout le moins jusqu'après la saison des pluies en 2020.

PROFIL DE DYNACOR

Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d'or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces).

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère «PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

