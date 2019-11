Les Fonds de Fidelity Investments Canada remportent plusieurs prix Lipper





TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Plusieurs des fonds communs de placement gérés par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), l'un des chefs de file de la gestion de placements au Canada, ont remporté des prix pour la constance de leur rendement ajusté au risque comparativement à leurs pairs lors de la cérémonie canadienne des prix Lipper de 2019 à Toronto. Nombre de Fonds Fidelity ont reçu des prix sur diverses périodes et parmi des catégories de placement variées.

« Félicitations à tous les lauréats des prix Lipper, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity Investments Canada s.r.i. Félicitations aussi à tous les gestionnaires de portefeuille de Fidelity qui ont su concevoir des produits de placement dignes d'être récompensés pour leur rendement ajusté au risque constant. Votre ardeur, votre détermination et votre volonté d'agir continuellement dans l'intérêt des porteurs de parts méritent d'être soulignés. Nous tenons également à remercier les conseillers et les investisseurs canadiens pour leur confiance et leur appui. »





Nom du Fonds (série B) Gestionnaire(s) de portefeuille Catégorie Période

récompensée Fonds Fidelity Étoile d'AsieMD Eileen Dibb Actions de l'Asie-

Pacifique 3 et 5 ans Fonds Fidelity Répartition de

revenu Geoff Stein et David Wolf Équilibrés

canadiens

à revenu fixe 10 ans Fonds Fidelity Expansion

Canada Mark Schmehl Actions

principalement

canadiennes 3, 5 et 10 ans Fonds Fidelity Situations

spéciales Mark Schmehl Actions de PME

principalement

canadiennes 3, 5 et 10 ans Portefeuille Fidelity Revenu

mondial Geoff Stein et David Wolf Équilibrés

mondiaux

à revenu fixe 10 ans Fonds Fidelity Ressources

naturelles mondiales Darren Lekkerkerker et Joe

Overdevest Actions

de ressources

naturelles 3 ans Fonds Fidelity Innovations

technologiques HyunHo Sohn Actions

sectorielles 5 ans

« En cette année marquée par les turbulences économiques et géopolitiques, Lipper offre ses félicitations aux lauréats de 2019, qui ont généré un rendement exceptionnel pour leurs investisseurs. Nous souhaitons aussi à Fidelity tout le succès possible dans la poursuite de ses activités au sein de ce marché dynamique, a affirmé Robert Jenkins, chef de la recherche de Lipper chez Refinitiv. Les prix Lipper, qui jouissent d'une influence et d'un prestige important, sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements (Lipper Leader for Consistent Return). Nous sommes fiers de savoir que nos calculs nous permettent de reconnaître les lauréats avec certitude et de mettre en lumière la constance de fonds individuels et de sociétés de gestion. »

Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez visiter le site Web des prix Lipper.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 138 milliards de dollars pour nos clients (au 31 octobre 2019), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

À propos des prix Lipper

Les prix Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader for Consistent Return (Lipper Leader), une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % sont nommés Lipper Leaders et reçoivent une cote de 5; les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent une cote de 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, une cote de 3; ceux de l'avant-dernière tranche de 20 %, une cote de 2; et ceux de la dernière tranche de 20 %, une cote de 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.



Fonds Fidelity Étoile d'AsieMD

Le Fonds Fidelity Étoile d'AsieMD (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions de l'Asie-Pacifique pour les périodes de trois et de cinq ans terminées en juillet 2019, sur un total de 11 fonds dans les deux cas, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Actions de l'Asie-Pacifique.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 18,5 % (1 an), 9,3 % (3 ans), 9,3 % (5 ans), 7,9 % (10 ans) et 6,5 % (depuis sa création le 4 mai 2006).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (cote globale), 4 (3 ans), 5 (5 ans) et 4 (10 ans).

Fonds Fidelity Répartition de revenu

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe pour la période de dix ans terminée en juillet 2019, sur un total de 50 fonds, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 9,5 % (1 an), 2,7 % (3 ans), 4,0 % (5 ans), 6,7 % (10 ans) et 7,2 % (depuis sa création le 25 mai 2005).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 3 (cote globale), 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 5 (10 ans).

Fonds Fidelity Expansion Canada

Le Fonds Fidelity Expansion Canada (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions principalement canadiennes pour les périodes de trois, de cinq et de dix ans terminées en juillet 2019, sur un total de 82, 80 et 60 fonds respectivement, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Actions principalement canadiennes.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 11,7 % (1 an), 10,7 % (3 ans), 11,1 % (5 ans), 13,6 % (10 ans) et 11,0 % (depuis sa création le 12 juillet 1994).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (cote globale), 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Fonds Fidelity Situations spéciales

Le Fonds Fidelity Situations spéciales (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions de PME principalement canadiennes pour les périodes de trois, de cinq et de dix ans terminées en juillet 2019, sur un total de 15, 13 et 13 fonds respectivement, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Actions de PME principalement canadiennes.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 12,3 % (1 an), 10,6 % (3 ans), 11,0 % (5 ans), 13,3 % (10 ans) et 12,8 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (cote globale), 4 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondial (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe pour la période de dix ans terminée en juillet 2019, sur un total de 24 fonds, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 8,3 % (1 an), 3,4 % (3 ans), 4,8 % (5 ans), 6,0 % (10 ans) et 4,3 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (cote globale), 4 (3 ans), 4 (5 ans) et 4 (10 ans).

Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales

Le Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions de ressources naturelles pour la période de trois ans terminée en juillet 2019, sur un total de 27 fonds, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Actions de ressources naturelles.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : -1,3 % (1 an), 0,2 % (3 ans), 0,0 % (5 ans), 4,5 % (10 ans) et 6,1 % (depuis sa création le 5 juin 1997).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 3 (cote globale), 4 (3 ans), 2 (5 ans) et 3 (10 ans).

Fonds Fidelity Innovations technologiques

Le Fonds Fidelity Innovations technologiques (série B) a reçu le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions sectorielles pour la période de cinq ans terminée en juillet 2019, sur un total de 16 fonds, tel que répertorié par Lipper dans la catégorie Actions sectorielles.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2019, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 26,1 % (1 an), 19,7 % (3 ans), 21,8 % (5 ans), 17,5 % (10 ans) et 7,1 % (depuis sa création le 5 juin 1997).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (cote globale), 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 4 (10 ans).

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

