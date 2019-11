La famille Benny s'agrandit : Des franchisés pourront maintenant détenir un restaurant Benny&Co





BOIS-DES-FILION, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La plus importante rôtisserie familiale québécoise poursuit sa stratégie d'expansion au Québec et en Ontario en ouvrant ses portes aux franchisés provenant de l'extérieur de la famille Benny. L'entreprise qui depuis 60 ans était 100 % familiale continuera de laisser une place prépondérante aux membres de la famille, tout en ouvrant ses portes à des franchisés qui partagent les mêmes valeurs afin de percer de nouveaux marchés où la famille Benny n'a pas de port d'attache.

Bénéficiant d'une solide relève issue de la 3e génération, Benny&Co. croit qu'il est important de répondre à la demande et satisfaire les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter, près de chez eux, une rôtisserie qui fait la renommée de la famille Benny. L'entreprise souhaite également accélérer son développement et rejoindre ainsi de nouveaux consommateurs alors que de 8 à 10 ouvertures de nouveaux restaurants Benny&Co. sont prévues chaque année. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 100 millions $, l'entreprise connaît une forte croissance au Québec et en Ontario.

« Nous sommes heureux d'ouvrir nos portes à de nouveaux membres au sein de notre famille », a souligné Yves Benny, fils de Gilles Benny, un des 8 frères fondateurs, et vice-président du développement chez Benny&Co. « Bien que tous les propriétaires des restaurants Benny&Co. aient toujours été des membres de la famille Benny, notre famille se modernise, comme les familles d'aujourd'hui, en accueillant des franchisés qui ont le désir de se lancer dans l'aventure, dans le respect des valeurs familiales. »

Bien que le modèle d'affaires de Benny&Co. évolue, l'entreprise souhaite croître sans oublier ses origines. « La famille demeure primordiale. Tous les membres de la famille Benny qui veulent s'y intégrer pourront le faire et ils auront priorité pour obtenir une franchise. Notre décision d'ouvrir a des franchisés nous permettra, par le fait même, de rejoindre des restaurateurs qui souhaitent se rejoindre à notre famille. », a précisé Yves Benny.

Les entrepreneurs ou restaurateurs qui souhaitent en apprendre davantage sur les possibilités de franchises avec Benny&Co. peuvent se rendre au https://www.benny-co.com/franchise/.



À propos de Benny&Co.

Maître Rôtisseur depuis 1960, la plus importante rôtisserie familiale québécoise, Benny&Co., se spécialise et excelle dans la cuisson du poulet rôti toujours selon leur technique exclusive de cuisson lente de trois heures, mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Forte de son réseau de 58 succursales au Québec et en Ontario, l'entreprise de 3e génération emploie plus de 1?700 employés et vend plus de deux millions de poulets rôtis par année. https://www.benny-co.com

