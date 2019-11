/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réunion du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ à Bécancour/





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront les 14 et 15 novembre prochains, à Bécancour, afin de faire le point sur différents dossiers prioritaires, dont le rôle des municipalités en matière de développement économique local et régional.

Le maire de Bécancour, monsieur Jean-Guy Dubois, et le président du caucus et maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte, participeront, en marge de leur réunion, à une mêlée de presse en compagnie de leurs collègues mairesses et maires de différentes régions.

Quoi : Mêlée de presse des membres du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ



Date : Vendredi 15 novembre 2019



Heure : 13 h



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle Tabellion AB

Auberge Godefroy

17 575, boulevard Bécancour

Bécancour

À propos du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ est formé des municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, son rôle est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celles des municipalités rurales de leur région.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :