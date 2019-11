/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les enjeux de la philanthropie au Québec/





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie, les représentants des médias sont conviés à venir faire le point sur les enjeux de la philanthropie au Québec avec l'Association des professionnels en philanthropie - section du Québec (AFP Québec).

Cet événement vise également à souligner des personnalités et des entreprises d'exception où neuf prix d'excellence seront décernés à des personnes engagées pour une cause et des entreprises qui soutiennent une culture philanthropique et qui se démarquent par leur générosité.

Le vendredi 15 novembre 2019



10 h 15 : Point de presse sur les enjeux de la philanthropie -



- Protection du public - Comment les donateurs peuvent s'assurer que leurs dons servent à la cause concrètement ?

- Tendances des donateurs - Avec la préoccupation collective pour les changements climatiques, les organisations écoresponsables recueillent-elles davantage des dons ?

- Médias sociaux - La popularité grandissante des médias sociaux contribue-t-elle à accroître les revenus des campagnes de financement?



Les personnes expertes suivantes seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes :



Madame Elsa Desjardins, présidente du conseil d'administration de l'AFP Québec et directrice du développement des affaires, événements et projets de financement à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.



Madame Corinne Cadou, B. Sc. membre du conseil d'administration de l'AFP Québec et consultante chez BNP Performance Philanthropique.



Madame Hélène Fortin, membre du conseil d'administration de l'AFP Québec et directrice générale et CEO/National Director chez Fraser Hickson Minibiblioplus.



10 h 45 : Occasion photos avec les lauréats des prix par excellence en philanthropie au Québec



L'organisation remettra neuf prix décernés à des personnes ou des entreprises qui se surpassent dans leurs actions bénévoles et leurs campagnes de financement afin de contribuer au mieux-être des autres et par le fait même de notre société.



Parmi les lauréats, notons que l'entreprise Innocap est lauréate du Prix Entreprise par excellence, moins de 250 employés et le Prix Entreprise par excellence, 250 employés et plus sera remis à Métro. Pour consulter la liste complète des lauréats: https://bit.ly/2Kj7wEm



12 h 00 : Occasion photos avec le maître de la cérémonie monsieur Pierre Bruneau, chef d'antenne de TVA Nouvelles et membre du conseil d'administration Fondation Charles-Bruneau.



13 h 30 : Panel - La collaboration philanthropique pour plus d'impact !



Questions qui seront discutées :

- Quels sont les bénéfices d'une collaboration philanthropique?

- Quels sont les plus grands enjeux de cette collaboration? Quels sont les défis rencontrés?

- Pourquoi diriez-vous que la collaboration a plus d'impact dans votre milieu?



Qui :





Animé par monsieur Pierre Bruneau

- Laura Fish - Projet Bal des Lumières, directrice générale de la Fondation Douglas (présentation en anglais)

- Myriam Bérubé - Projet Impact Collectif, directrice des projets expérimentaux et des apprentissages chez Centraide du Grand Montréal

- Matias Duque, CFRE - Projet Collaboration avec un S, directeur de la Fondation Luc Maurice

- Lise Roche - Projet Collaboration avec un S, conseillère à la Fondation Mirella et Lino Saputo



Où : DoubleTree by Hilton Montréal (anciennement Hyatt Regency Montréal)

1255, rue Jeanne-Mance, Grand Salon Opéra, 4e étage

Montréal (Québec) H5B 1E5

À propos de l'Association des professionnels en philanthropie

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L'AFP compte plus de 31 000 membres à l'international, dont près de 3 500 au Canada et 277 dans la section du Québec. L'AFP fait la promotion de l'importance et de la valeur de la philanthropie et permet aux personnes et aux organisations de pratiquer une collecte de fonds éthique et efficace. Pour en savoir plus, visitez notre site Web au afpquebec.ca.

