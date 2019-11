Cérémonie de nomination IMI et GustoMSC : IMI-2030





ABOU DABI, ÉAU, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- International Maritime Industries (IMI) a annoncé aujourd'hui la désignation officielle de la nouvelle plateforme de forage auto-élévatrice conçue par GustoMSC, « IMI-2030 ». Cela fait un peu plus d'un mois qu'IMI a signé un accord de licence avec GustoMSC, une société de NOV.

Fathi K. Al Saleem, PDG d'IMI, a déclaré à propos de la cérémonie de nomination : « La désignation de cette plateforme de forage auto-élévatrice constitue une étape majeure pour IMI. L'utilisation de « 2030 » dans le nom était importante pour l'équipe de direction car elle était inspirée par la Vision 2030 du Royaume. IMI et le complexe King Salman figurent parmi les projets majeurs de cette stratégie plus large. »

Nils van Nood, directeur général de GustoMSC, a ajouté : « Contribuer au projet Vision 2030 de l'Arabie saoudite est pour nous une excellente occasion de servir des clients clés en Arabie saoudite et dans la région. Compte tenu de l'importance que revêt le projet Vision 2030 de l'Arabie saoudite pour IMI et GustoMSC, le nom était tout à fait approprié. Nous sommes fiers de ce partenariat et sommes impatients de travailler ensemble pendant les phases de conception de base et détaillée et au-delà. »

GustoMSC adaptera l'une de ses séries CJ de forage auto-élévatrices bien établies tout en se concentrant sur les capacités de fabrication modernes d'IMI. On estime que cette combinaison réduira considérablement le temps de construction.

GustoMSC agit en tant que société indépendante de conception de plateformes, permettant à IMI et à ses clients d'adopter une approche ouverte à l'égard de tous les principaux fournisseurs souhaitant faire partie du programme de construction à venir. Il y a environ un an, ARO Drilling a annoncé son intention de commander au moins 20 plateformes auto-élévatrices de forage pour la construction auprès d'IMI. Il est prévu que la commande initiale de la plateforme sera finalisée au cours du deuxième semestre 2020.

À propos d'IMI

International Maritime Industries, située dans le complexe King Salman pour les industries et services maritimes internationaux à Ras Al-Khair, en Arabie saoudite, sera la plus grande installation maritime de la région MENA proposant une gamme complète de services. Une fois la construction terminée, l'installation aura une capacité annuelle de quatre (4) plateformes offshore neuves et de plus de 43 nouveaux navires neufs, y compris des VLCC, outre l'entretien de plus de 260 produits maritimes. La première phase des activités de production devrait débuter vers la fin de l'année 2020 et l'installation devrait atteindre sa pleine capacité de production d'ici 2022. International Maritime Industries est une coentreprise entre Saudi Aramco, Lamprell, Bahri et Hyundai Heavy Industries.

