Des marques suisses, heureuses lauréates aux 2019 World Branding Awards à Kensington Palace





Les prestigieux World Branding Awards, la consécration suprême de la reconnaissance de la marque, dans leur 10e édition, ont vu 318 marques de 41 pays nommées « Marque de l'année » lors d'une cérémonie grandiose qui a eu lieu aujourd'hui aux State Apartments de Kensington Palace. Les marques ont été nommées par plus de 230 000 consommateurs du monde entier.

Beijing Tong Ren Tang, CHAI LI WON, CoCo, Heinz, IKEA, LEGO®, Netflix, Neutrogena®, Spotify et Yakult sont les lauréats du niveau « Global ».

Aramex (Émirats Arabes Unis) ; Elkjøp (Norvège) ; H&M (Suède) ; Lancôme (France) ; Naturgy (Espagne) ; Optical 88 (Hong Kong) ; LuLu (Émirats Arabes Unis) ; Isetan (Japon) ; Jumia (Nigeria) ; et ZALORA (Singapore) ont été honorés lauréats du niveau « Regional ».

Les lauréats suisses du niveau « National » sont Lindt (Confiserie ? chocolat), Logitech (Technologie ? équipement), THOMY (Condiments ? moutarde) et UBS (Banque).

Les lauréats sont sélectionnés selon trois critères : valeur de la marque, recherche sur le marché et vote en ligne par le public. Soixante-dix pour cent de la notation provient des votes des consommateurs. Il n'est autorisé qu'un seul gagnant par pays dans chaque catégorie.

« Cet événement est une célébration des efforts continus qui est essentielle à la formation de marques excellentes. Ces marques ont su forger une forte notoriété, une présence dans l'esprit des consommateurs et gagner la confiance de ces derniers », a déclaré Richard Rowles, président de World Branding Forum.

« Une bonne marque doit offrir une expérience enrichissante à ses consommateurs tout en gardant son importance et sa particularité. Il existe de nombreuses marques dans le monde, mais une vraie marque exceptionnelle doit s'assurer que les gens savent ce qu'elle représente. Les marques lauréates prouvent qu'elles ont su établir une norme qui indique les attentes vis-à-vis d'autres marques afin qu'elles soient toujours à la pointe de l'excellence », a affirmé Julian Andersen, directeur général, World Branding Forum.

Les prix, qui ont déjà six ans, sont organisés par le World Branding Forum, une organisation mondiale à but non lucratif dont la mission est de faire progresser les normes du branding. Elle organise et parraine une variété de programmes éducatifs. Le Forum publie également sur son site web des articles sur le branding qui attirent plus de 34,4 millions de lecteurs du monde entier.

L'événement a été animé par Jemma Forte, présentatrice chez ITV, BBC1, BB2 et Channel 4. Pour de plus amples informations et pour la liste complète des lauréats, veuillez visiter awards.brandingforum.org.

À propos de World Branding Forum

Le World Branding Forum (WBF) est une organisation mondiale à but non lucratif enregistrée. Sa mission et ses activités souhaitent renforcer les normes du branding au bénéfice de l'industrie et des consommateurs. L'organisation produit, gère et soutient une vaste variété de programmes qui englobent la recherche, le développement, l'éducation, la reconnaissance, le réseautage et la sensibilisation. Pour de plus amples informations, veuillez visiter brandingforum.org.

