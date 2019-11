Une nouvelle approche thérapeutique des maladies cardiovasculaires par des diplômés du programme de recherche phare de SENS Research Foundation passe du laboratoire au monde des biotechnologies





Kizoo Technology Capital mène la levée de fonds pour le capital d'amorçage chez Underdog Pharmaceuticals

SRF annonce des nominations à la direction

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Underdog Pharmaceuticals, Inc. (Underdog), et SENS Research Foundation (SRF) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'Underdog et l'achèvement de sa levée de fonds d'amorçage, fournissant 3,95 millions de dollars pour promouvoir le développement par Underdog de traitements modificateurs de la maladie pour l'athérosclérose et d'autres pathologies liées au vieillissement. SRF a également annoncé deux nominations de cadres supérieurs.

Le tour de levée de fonds Underdog est mené par Kizoo Technology Capital de Michael Greve, qui fait partie du Forever Healthy Group et est l'une des principales organisations qui se concentrent sur l'accélération des biotechnologies de rajeunissement. Il comprend également le cofondateur d'Oculus Michael Antonov via Tubus, LLC, et le financier Harald McPike par l'intermédiaire de Chambray Worldwide, Ltd.

Underdog a été élaborée à partir d'un programme phare de SRF qui a généré deux ans de développement appliqué conçu pour explorer et réparer les causes sous-jacentes des maladies cardiovasculaires. Ses cofondateurs sont Matthew O'Connor, Ph.D., et Michael Kope, anciennement V.P. de la recherche, et président-directeur général fondateur, respectivement, de SRF.

« Nous avons exploité un composé bien connu et extrêmement sûr », a déclaré O'Connor, « et nous avons créé de nouveaux dérivés capables de cibler spécifiquement la biomolécule toxique qui conduit au développement de l'athérosclérose, la cause de la plupart des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. »

La recherche d'Underdog a combiné des programmes de chimie computationnelle et synthétique pour créer des cyclodextrines (polysaccharides avec des utilisations industrielles et pharmaceutiques connues en excipient) conçues sur mesure afin de capturer et d'éliminer des cellules des dérivés oxydés du cholestérol tels que le 7-kétocholestérol, qui sont des molécules largement toxiques sans fonction biologique connue. « Underdog adoptera une approche pharmaceutique classique et l'utilisera pour s'attaquer aux causes profondes des maladies cardiovasculaires », a déclaré M. Kope. « Si nous réussissons, nous ne nous contenterons pas d'atténuer la maladie, nous en inverserons le cours. »

Parmi les conseillers d'Underdog, citons le Dr Lajos Szente, expert en cyclodextrine de renommée mondiale. « Cette approche élégante a le potentiel d'être vraiment révolutionnaire », a déclaré M. Szente. « Je suis heureux de travailler avec eux sur cette importante avancée dans ce domaine. »

« Je suis venu rencontrer Aubrey de Grey il y a des années, afin que nous puissions travailler ensemble pour accélérer la disponibilité des thérapies de rajeunissement humain », a spécifié M. Greve. « Je suis fier d'aider SRF à transformer un programme de recherche phare en une véritable entreprise et à débloquer le capital nécessaire pour développer une authentique thérapie de rajeunissement. Je suis heureux que nous ayons fait cela tout en permettant à SRF, l'un de nos moteurs les plus importants pour le pipeline de projets portant sur le rajeunissement, de poursuivre sa croissance. »

L'accord entre les organisations fournira des capitaux propres, des redevances, ainsi que des jalons pour le soutien futur des programmes de SRF.

Pour répondre à la création de la spin-out Underdog, le poste V.P. de la Recherche chez SRF est désormais assumé par la prof. Alexandra Stolzing. Alexandra Stolzing, membre de longue date du Conseil consultatif de recherche de SRF, a obtenu son PhD à l'Université Humboldt de Berlin, a été boursière postdoctorale à l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni, chef de groupe à l'Institut Fraunhofer de thérapie cellulaire et d'immunologie, en Allemagne, et puis professeur d'ingénierie biogérontologique à l'Université de Loughborough, au Royaume-Uni. Avec plus de 70 publications évaluées par des pairs, elle a participé à plusieurs consortiums de recherche internationaux dans des domaines tels que la médecine régénérative, le développement de la thérapie cellulaire et génique et les maladies neurodégénératives. Son expérience dans l'industrie comprend des rôles de directrice scientifique de startup et de VP Recherche. Alexandra Stolzing a déclaré : « J'ai toujours été passionnée par la recherche translationnelle dans le domaine du vieillissement, et je suis très heureuse de rejoindre SRF, où j'ai hâte de traduire concrètement les projets de sciences fondamentales de SRF, de lancer de nouveaux projets et d'aider à générer la prochaine vague de spin-outs pour l'espérance de vie en bonne santé.

Jim O'Neill, investisseur scientifique et technologique et membre de longue date du conseil d'administration de SRF, a pris la direction de la SENS Research Foundation à titre de PDG par intérim. Il mènera également la recherche du nouveau PDG permanent. Jim O'Neill a conseillé, investi dans, et développé plus d'une soixantaine d'entreprises scientifiques et technologiques. Tout en dirigeant la Fondation Thiel, il a cofondé la Thiel Fellowship (bourse Thiel) et a contribué à créer un fonds pour des découvertes scientifiques majeures, Breakout Labs. Auparavant, il a contribué à diriger le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis en tant que principal associate deputy secretary, assumant la responsabilité de la supervision des politiques et les réglementations aux NIH (Instituts nationaux de santé américains), à la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) et CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et a dirigé deux réformes majeures de la FDA. Il a soutenu la création de l'Armed Forces Institute for Regenerative Medicine (Institut des forces armées pour la médecine régénérative), siégé au comité directeur de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, et représenté les États-Unis au sein de la délégation des États-Unis à l'Assemblée mondiale de la Santé. « Au cours de la dernière décennie, Mike et Aubrey ont constitué une équipe de scientifiques qui se consacre à la réparation des dommages, et transformé les sceptiques en défenseurs », a déclaré M. O'Neill. « L'intérêt croissant pour les technologies qui peuvent inverser le vieillissement est la preuve de leur vision et de leur détermination. Je suis ravi de faire progresser la vision de SRF afin d'apporter les avantages de ces technologies au public. »

« Il s'agit d'un moment historique pour SENS Research Foundation », a souligné le Dr. Aubrey de Grey, cofondateur et directeur scientifique de SRF. « Underdog pourrait bien devenir l'une des initiatives les plus importantes dans le domaine des biotechnologies du rajeunissement, et Mike et Oki constituent l'équipe parfaite pour en faire un succès. Et avec la profonde expérience de Jim en matière d'investissement et de politique, et l'éclat d'Alex dans la recherche et l'enseignement, je n'ai aucun doute que notre mission est entre de bonnes mains. Je suis heureux d'avoir leur leadership et leur expertise chez SRF. »

À propos de Underdog

Underdog Pharmaceuticals, Inc., poursuit une mission visant à traiter les causes sous-jacentes des pathologies liées au vieillissement. L'entreprise développe des interventions simples et directes ciblant les formes toxiques du cholestérol à l'aide de molécules rationnellement conçues afin de fournir les premiers véritables traitements modificateurs de la maladie pour les pathologies liées à l'âge telles que l'athérosclérose, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance cardiaque et la dégénérescence maculaire. Ses produits sont basés sur de nouveaux dérivés d'un composé bien connu et sûr, et sur une nouvelle façon d'examiner les maladies cardiovasculaires, élaborée dans le cadre d'un programme de la SENS Research Foundation. Pour plus d'informations, veuillez consulter underdogpharma.com

À propos de SENS Research Foundation

SENS Research Foundation est un organisme à but non lucratif 501(c)(3) qui travaille à la recherche, à l'élaboration et à la promotion de solutions complètes de médecine régénérative pour les pathologies liées au vieillissement. SRF soutient des projets de recherche axés sur un paradigme de réparation des dommages dans les universités et les instituts du monde entier, dans le but de guérir des maladies liées à l'âge telles que les maladies cardiaques, le cancer et la maladie d'Alzheimer. SRF sensibilise le public et forme les chercheurs à soutenir un domaine croissant de la médecine régénérative par le biais de campagnes de plaidoyer et de programmes éducatifs. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur sens.org.

À propos de Kizoo

Kizoo propose des services de mentorat et de financement d'amorçage et de démarrage axés sur les biotechnologies de rajeunissement. Ayant été entrepreneurs, VC, et mentors dans des entreprises technologiques et biotechnologiques à croissance élevée pendant de nombreuses années, avec de multiples sorties et une valeur massive créée pour les fondateurs, Kizoo apporte maintenant cette expérience dans le domaine émergent de la biotechnologie de rajeunissement - une jeune industrie qui finira par devenir beaucoup plus grande que les plus grands marchés technologiques d'aujourd'hui.

Dans le cadre du Forever Healthy Group , Kizoo soutient directement la création de startups qui transforment la recherche sur les causes profondes du vieillissement en thérapies et services destinés à l'application humaine. Les investissements portent sur AgeX, FoxBio, Turn.bio, Elevian, Oisin Biotechnologies, LIfT BioSiences, MAIA Biotechnology, et d'autres encore. Parmi les autres initiatives de Forever Healthy, mentionnons l'évaluation des nouvelles thérapies de rajeunissement, la conservation des connaissances médicales de pointe dans le monde, le financement de projets de recherche sur les causes profondes du vieillissement et l'hébergement de la conférence annuelle Undoing Aging Conference . Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur : kizoo.com et forever-healthy.org.

Avis :

Ce communiqué de presse n'est pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans n'importe quelle juridiction. Aucune commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans le présent document.

Contacts pour les médias :

Pour Underdog : press@underdogpharma.com

Pour SRF : media@sens.org

Pour Kizoo : fs@kizoo.com

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 02:15 et diffusé par :