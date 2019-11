Une nouvelle ère pour le tourisme: Vienne présente sa « Visitor Economy 2025 », une stratégie économique appliquée aux séjournants





VIENNE, le 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur les concepts touristiques établis ces dernières années, la ville de Vienne dévoile sa stratégie d'une « Visitor Economy 2025 », élaborée sous l'égide de l'Office de Tourisme de Vienne. Guidée par le leitmotiv « Shaping Vienna » (« Façonner Vienne »), cette stratégie repense complètement le tourisme et son effet sur la destination, tout en ciblant des pratiques de développement durable et en équilibrant les besoins des résidents et des séjournants.

Cette nouvelle approche vise à continuer de proposer des offres et des services de qualité aux séjournants, tout en s'assurant que le tourisme apporte une valeur ajoutée aux entreprises et à la ville tout entière, et améliore la satisfaction des résidents. Les objectifs suivants ont été fixés pour 2025, en prenant 2018 comme point de référence:

La contribution du tourisme au PIB de Vienne devrait passer de 4 à 6 milliards d'euros

Les revenus des nuitées d'hébergement devraient passer de 900 millions à 1,5 milliard d'euros

Le taux de satisfaction des séjournants doit rester à son haut niveau actuel, alors que neuf séjournants sur dix recommandent Vienne

L'attitude envers le tourisme doit rester extrêmement positive, neuf résidents sur dix considérant le tourisme sous un jour favorable

Le nombre de prestataires touristiques certifiés par l'écolabel « Österreichisches Umweltzeichen » devrait doubler, passant de 112 à 224

La proportion des arrivées par train (21 %) et par voiture (26 %) devrait être inversée



« Notre approche participative représente une toute nouvelle méthode de gestion au niveau international : en préparant la stratégie, nous avons recueilli des commentaires auprès des acteurs du secteur touristique ainsi que des résidents, d'experts internationaux et de nombreux représentants de différents secteurs d'activité dans la ville », a expliqué Michael Ludwig, le maire de Vienne. Toutes les mesures relevant de la stratégie de la « Visitor Economy 2025 », élaborée sous la direction du conseiller municipal exécutif aux affaires et président de l'Office de Tourisme de Vienne, Peter Hanke, et du directeur du tourisme, Norbert Kettner, sont décrites sur le site www.shaping.vienna.info

