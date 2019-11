CleanEquity® Monaco 2020 - Inscriptions et collaboration





LONDRES, 15 novembre 2019 CleanEquity® a été fondée il y a 13 ans par son Altesse sérénissime Prince Albert II de Monaco et Mungo Park, Président de Innovator Capital. Les 26 et 15 mars 2020, elle poursuivra sa mission de permettre et d'accélérer la création d'entreprises technologiques durables de premier ordre, pertinentes à l'échelle mondiale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

L'unité de CleanEquity® de Innovator Capital étudiera 600 entreprises et technologies, 30 seront sélectionnés pour participer à cet événement. Le public comprendra des investisseurs financiers stratégiques et souverains, des gestionnaires de fortunes, des représentants de l'industrie, des fonctionnaires gouvernementaux, des utilisateurs finaux et des médias du commerce international. Les entreprises sélectionnées doivent répondre aux exigences élevées d'intégrité et de capacité de gestion, de différentiation technologique unique protégée par la propriété intellectuelle et de potentiel de revenu global élevé.

Au cours des 12 dernières années, plus de 300 différentes entreprises ont présenté leurs idées et leurs produits. Ces entreprises ont depuis réussi à réunir plus de deux milliards de dollars.

La conférence dont l'accès est sur invitation seulement, offre un cadre intime et collégial où les inventeurs et les entrepreneurs peuvent partager leurs histoires avec les délégués, des décideurs clés qui veulent les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et stratégiques. L'équipe reconnue de CleanEquity travaille efficacement pour faciliter les présentations et les réunions avant, pendant et après la conférence.

Nous sommes heureux de collaborer avec Covington et Burling LLP pour leur 11e année. Andrew Jack, partenaire et co-président du Groupe d'industrie énergétique de Covington & Burling, a déclaré :

« Dans le calendrier chargé des conférences sur le développement durable et des forums d'investisseurs, CleanEquity se distingue comme un événement phare qui réunit des entrepreneurs, des investisseurs et des conseillers de premier plan dans un cadre spécial pour collaborer aux efforts de commercialisation des technologies transformationnelles et de développement du leadership en matière de durabilité.

Chez Covington, nous sommes fiers de soutenir et d'assister les deux aspects de CleanEquity. Maintenant à notre onzième année de soutien financier, nous nous engageons pendant toute l'année à assurer la participation d'un groupe dédié de nos avocats spécialisés en technologie, politique et en transactions pour conseiller les investisseurs et les entreprises participant à CleanEquity. Lors de la conférence, nous développons et approfondissons les relations avec ces investisseurs et entrepreneurs par le biais d'ateliers adaptés, de présentations plénières et de discussions informelles sur des questions critiques concernant le déploiement et la commercialisation de technologies propres et durables.

Dans un monde de plus en plus complexe et très réglementé, Covington & Burling a développé une grande capacité partout dans la firme pour aider nos clients à comprendre les intersections de la loi et des politiques, une capacité qui est parfaitement alignée avec le développement dynamique du secteur des technologies durables mondiales et l'intérêt suscité par des événements tels que CleanEquity Monaco. L'expertise de la firme dans les domaines des technologies et des transactions en plus de sa capacité de fournir des conseils concernant les défis juridiques, politiques et commerciaux les plus difficiles garantissent des résultats conséquents pour les affaires de nos clients ».

Pour plus d'informations sur la participation à CleanEquity® Monaco 2020, utilisez les renseignements de contact ci-dessous ou consultez le site Web de la conférence : www.cleanequitymonaco.com

Contact :

Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett@innovator-capital.com

Twitter : @CleanEquity.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropped_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 01:30 et diffusé par :