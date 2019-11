Un examen clinique démontre le rapport coût-efficacité d'Impella dans le cas d'une ICP à haut risque et d'un choc cardiogénique





Pour marquer le cinquième anniversaire de l'étude réalisée par Stretch, et al., sur l'évolution des coûts et les résultats de l'assistance circulatoire mécanique à court terme, Abiomed annonce un examen exhaustif de la publication des coûts et de l'efficacité comparative d'Impella dans les cas d'ICP à haut risque et de choc cardiogénique. Les données, provenant d'études probantes américaines et européennes de 2004 à 2019, comprennent l'essai contrôlé randomisé PROTECT II FDA, les données de la base de données MedPAR des Centers for Medicare & Medicaid Services et plus de 20 publications cliniques dans des revues à comité de lecture sur le rapport coût-efficacité. Ces données démontrent que l'utilisation d'Impella pour une ICP à haut risque (ICP protégée) et un choc cardiogénique, par rapport à la contrepulsion par ballon intra-aortique (CPIA) ou à d'autres thérapies, est associée à une amélioration des résultats pour les patients et à une réduction des coûts. L'étude sera présentée lors des prochaines réunions de cardiologues interventionnistes et chirurgiens cardiaques à Munich, en Allemagne, et à Phoenix, aux États-Unis, dans l'Arizona.

Les éléments de preuve essentiels du rapport coût-efficacité d'Impella comprennent les données suivantes :

Impella réduit la mortalité et les coûts

Impella réduit les durées de séjour et les taux de réadmission

Impella réduit les coûts de santé à long terme

Impella réduit la mortalité et les coûts

Plusieurs études montrent que l'utilisation de dispositifs d'assistance ventriculaire percutanée (DAVP), notamment d'Impella, est particulièrement rentable en cas de choc cardiogénique :

Une étude menée par des collègues de l'Université de Yale, Stretch et al., a révélé que, dans les cas de choc cardiogénique provoqué par l'athérosclérose coronarienne et d'autres maladies cardiaques, les DAVP réduisaient les coûts de 45 000 et 54 000 dollars par cas, respectivement, et la mortalité de 58 % (Stretch, et al., Journal of the American College of Cardiology, 2014)

Pour les patients souffrant de choc cardiogénique et nécessitant un nouveau soutien hémodynamique, le traitement par DVAP (plus particulièrement avec Impella 2.5) a permis de meilleurs résultats, une durée de séjour plus courte, une réduction des coûts et un bénéfice en termes de survie par rapport aux alternatives de soutien hémodynamique chirurgical. (Maini, et al., Journal of Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2014)

Les recherches menées par Vetrovec et ses collaborateurs ont montré que l'utilisation des DAVP, notamment Impella, était associée à une diminution du taux de mortalité, à une durée plus courte du séjour et à une réduction des coûts hospitaliers par rapport à l'ECMO. Leurs données ont montré que l'utilisation de DAVP par rapport à la technique ECMO avait permis d'économiser 54 571 dollars sur les épisodes de soins (EDS) (Vetrovec, et al., Journal of Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2019)

Impella réduit la durée du séjour et le taux de réadmission

Plusieurs études, notamment des examens systématiques de plusieurs publications sur le rapport coût-efficacité, démontrent que l'utilisation d'Impella est couplée à une réduction de la durée de séjour des patients, ce qui donne plus de chances de parvenir à être rentable lorsque le niveau de morbidité augmente.1.

Selon des données publiées et soumises à un comité de lecture, l'utilisation d'Impella est associée à :

Ces résultats sont soutenus par les États-Unis et les pays européens. Une analyse rétrospective coût-efficacité fondée sur les bases de données USPella et Europella a conclu qu'Impella constitue une intervention rentable par rapport au CPIA chez les patients avec ICP à haut risque. (Roos, et al., Journal of Medical Economics, 2013).

Le National Institute for Health Care and Excellence (NICE) du Royaume-Uni, l'un des organismes de réglementation les plus conservateurs au monde, a confirmé l'utilisation d'Impella chez certains patients avec ICP à haut risque.

« Essayer de réduire les coûts en empêchant ou en retardant l'utilisation de technologies innovantes est parfois une bonne idée, mais vous retardez un traitement sûr et efficace. Ensuite, les patients sont plus malades qu'auparavant avec des conséquences plus lourdes, ce qui finit par coûter plus cher au patient et au système de soins de santé. Faire appel à un meilleur traitement tout de suite peut donner de meilleurs résultats à long terme tout en réduisant les coûts globaux », a déclaré George Vetrovec, MD, professeur émérite à la Virginia Commonwealth University.

Études de cas : Impella réduit les coûts des soins de santé à long terme

Étant donné qu'Impella permet au coeur de se reposer et de récupérer - tout en aidant à rétablir la fonction cardiaque native -, il peut éviter de recourir à un dispositif d'assistance au ventricule gauche (DAVG) implantable, ou à une transplantation cardiaque, entraînant ainsi une réduction estimée des frais d'hospitalisation de 887 000 dollars allant de la période de 30 jours avant transplantation à 180 jours post-transplantation après la sortie2. Cela fait de la récupération cardiaque native l'un des traitements les plus rentables en matière de soins de santé.

Le cas d'Adam Millar illustre les avantages réels de la récupération de la fonction native du coeur. En 2018, Millar avait 18 ans lorsque le docteur Nima Aghili, cardiologue interventionnel au St. Anthony's Central à Lakewood, dans le Colorado, place un Impella CP et un Impella RP pour récupérer le coeur d'Adam après avoir diagnostiqué une fibrillation auriculaire et un développement d'un choc cardiogénique. À l'époque, Millar était joueur de hockey junior et la récupération de la fonction native du coeur s'est avérée être le meilleur moyen pour améliorer sa santé et sa qualité de vie future. Le traitement d'Adam a été couvert par United Healthcare.

« Avant qu'Impella récupère mon coeur, les médecins ont proposé ma candidature pour un DAVP implantable et une transplantation cardiaque. Les deux auraient considérablement réduit ma qualité de vie », a déclaré Millar. « Si j'avais eu une greffe du coeur, j'aurais eu une longue convalescence et suivi un traitement auto-immune pour éviter un rejet de la greffe pour le restant de ma vie ».

Impella permet également aux patients avec ICP à haut risque d'améliorer leur fonction cardiaque native grâce à l'ICP protégée prise en charge par Impella. L'histoire de Jim Hoag montre comment l'ICP protégée avec Impella et la revascularisation complète permettent de meilleurs résultats et une meilleure qualité de vie des patients.

Jim, un grand-père de 67 ans, luttait contre une telle faiblesse et une telle fatigue qu'il pouvait à peine aller à pied depuis le parking jusqu'au stade pour regarder ses petits-enfants faire du sport. Il est allé à Spectrum Health à Grand Rapids, dans le Michigan, où un cathétérisme diagnostique a révélé de graves blocages et une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de 25 %. Jim a été orienté vers la clinique spécialisée en insuffisance cardiaque avancée où l'équipe de cardiologie l'a recensé comme candidat apte pour l'ICP protégée. Le Dr David Wohns et le Dr Kevin Wolschleger ont implanté l'Impella 2.5 pour soutenir le coeur affaibli de Jim pendant la pose de plusieurs stents.

Jim est rentré chez lui un jour après et, deux mois plus tard, sa fonction cardiaque était revenue à la normale avec une fraction d'éjection de 55 %. Le traitement de Jim a été remboursé par Medicare. Aujourd'hui, Jim se sent bien mieux qu'il ne s'est jamais senti depuis des années, il a pu participer à un sommet de patients d'Abiomed qui s'est tenu l'été dernier à Danvers, dans le Massachusetts, et il est capable désormais de grimper tout en haut des gradins pour encourager ses petits-enfants.

Rapport coût-efficacité comparé à d'autres traitements

Le rapport coût-efficacité d'Impella comparé à d'autres traitements y afférents, notamment les DAVP, est validé sur la base d'un rapport coût-efficacité différentiel (RCED). Le RECD est une mesure économique standard qui représente le coût supplémentaire d'une unité d'un résultat de santé, telle qu'une année de vie pondérée par la qualité, obtenue grâce à une intervention ou une stratégie de soins de santé par rapport à la meilleure alternative ou qualité des soins suivante. Des montants inférieurs à 100 000 dollars sont considérés comme rentables aux États-Unis alors que dans la plupart des autres pays ils doivent être inférieurs à 50 000 dollars. Le RCED d'Impella montre une réduction des coûts de 135 000 dollars par an pour une population émergente3.

1 Nalluri, et al, Expert Review of Medical Devices, 2017; Aryana, et al, Heart Rhythm Society, 2014; Krenn, et al, SCAI, 2014; Maini, et al, Journal of Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2014; Maini, et al, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 2014; Wohns et al, International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, 2014; Gregory, et al, American Health & Drug Benefits Journal, 2013; Gregory, et al, Journal of Managed Care Medicine, 2013; O'Neil,l et al, Journal of American College of Cardiology. USPella, 2013; Roos, et al, Journal of Medical Economics, 2013; Lamarche, et al, Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2010

2 Milliman 2017 US Organ and Tissue Transplant Cost Estimates and Discussion

3 Maini et al, Journal of Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2014

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Les dispositifs Impella 2.5® et Impella CP® bénéficient de l'approbation avant commercialisation de la FDA américaine pour le traitement de certains patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée qui subissent des interventions coronaires percutanées (ICP) électives et urgentes, telles que l'angioplastie par pose de stent ou de ballonnet, afin de rouvrir les artères coronaires bloquées. Les dispositifs Impella 2.5, Impella CP, Impella CP avec SmartAssist®, Impella 5.0®, Impella LD®, et Impella 5.5tm avec Smart Assist® sont des pompes cardiaques approuvées par la FDA américaine, utilisées pour traiter les patients subissant des crises cardiaques ou atteints de cardiomyopathie en choc cardiogénique. Elles possèdent la capacité unique de permettre la récupération de la fonction cardiaque native, permettant ainsi aux patients de rentrer chez eux sans être greffés. Le dispositif Impella RP® est approuvé par la FDA américaine pour traiter l'insuffisance ventriculaire droite ou l'insuffisance cardiaque après l'implantation d'un dispositif d'assistance du ventricule gauche, un infarctus du myocarde, une greffe du coeur ou une opération à coeur ouvert. Impella est le dispositif d'assistance circulatoire mécanique le plus étudié de toute l'histoire de la FDA avec des données cliniques réelles provenant de plus de 100 000 patients et plus de 550 publications soumises à un comité de lecture.

En Europe, Impella 2.5, Impella CP et Impella CP avec SmartAssist portent le marquage CE pour le traitement des patients présentant un choc cardiogénique présentant une ICP à haut risque et un IAM en choc cardiogénique pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 jours. Impella 5.0 et Impella LD portent le marquage CE pour le traitement des patients souffrant d'une crise cardiaque ou de cardiomyopathie en choc cardiogénique pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 jours. L'Impella 5.5tm avec Smart Assist® porte le marquage CE pour traiter les patients souffrant d'une crise cardiaque ou atteints de cardiomyopathie en choc cardiogénique pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours. L'Impella RP porte le marquage CE pour traiter l'insuffisance du ventricule droit ou l'insuffisance cardiaque après implantation d'un dispositif d'assistance du ventricule gauche, un infarctus du myocarde, une greffe du coeur, une opération à coeur ouvert ou une arythmie ventriculaire réfractaire.

Pour en savoir plus sur la plateforme de pompes cardiaques Impella, notamment leurs indications approuvées et des informations importantes sur la sécurité et les risques associés à l'utilisation des dispositifs, consultez le site www.impella.com.

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Abiomed, Inc. est un fournisseur de premier plan de dispositifs médicaux permettant une assistance circulatoire. Nos produits sont conçus pour permettre au coeur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et / ou en effectuant le pompage du coeur. Pour plus d'informations, consultez le site www.abiomed.com.

Abiomed, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella LD, Impella CP, Impella RP et Impella Connect sont des marques déposées de Abiomed, Inc. et enregistrées aux États-Unis et dans certains pays étrangers. Impella BTR, Impella 5.5, Impella ECP, CVAD Study et SmartAssist sont des marques commerciales d'Abiomed, Inc. en cours de dépôt.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant le développement des produits existants et des nouveaux produits d'Abiomed, l'évolution de l'entreprise en matière de croissance commerciale, les occasions futures et les approbations réglementaires prévues. Les résultats réels de la société peuvent être sensiblement différents de ceux escomptés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment les incertitudes liées au développement, aux tests et aux approbations réglementaires connexes, comme le potentiel de pertes futures, une fabrication complexe, des exigences de qualité élevées, la dépendance à l'égard de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, les changements technologiques, la réglementation gouvernementale, les litiges, les besoins en capitaux dans le futur et l'incertitude liée au financement supplémentaire, ainsi que d'autres risques et difficultés qui sont détaillés dans les documents de la société présentés à la Securities and Exchange Commission, notamment le dernier rapport annuel déposé sur le formulaire 10-K et le rapport trimestriel déposé sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. La société n'est aucunement tenue de publier les résultats de toute révision de ces déclarations prospectives qui pourrait avoir lieu ayant pour objet de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de publication du communiqué ou pour refléter la survenue d'événements inattendus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 22:20 et diffusé par :