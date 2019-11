Christian Quesnel reçoit le Prix du CALQ - OEuvre de l'année en Outaouais pour Félix Leclerc : l'alouette en liberté





GATINEAU, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de l'année en Outaouais au bédéiste Christian Quesnel pour son oeuvre Félix Leclerc : l'alouette en liberté. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la 20e édition des Culturiades, tenue par Culture Outaouais au Centre Wakefield La Pêche.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont été touchés par « cette oeuvre mature, à l'esthétique raffinée, qui offre une intéressante incursion dans l'univers de Félix Leclerc. La rencontre des diverses disciplines est féconde, conférant à l'oeuvre une forme unique. » (Extrait des commentaires du jury)

L'oeuvre primée

En mars 2019, Christian Quesnel publie le roman graphique Félix Leclerc : l'alouette en liberté aux Éditions de l'Homme. Le mois suivant, la Maison de la culture de Gatineau présente en étroite collaboration avec l'Orchestre symphonique de Gatineau (OSG), un spectacle hommage combinant musique, danse et la projection de 48 magnifiques tableaux créés par Christian Quesnel qui racontent en images la vie du célèbre poète. Le spectacle représente plus d'un an de travail de la part du chef d'orchestre Yves Léveillé et de ses collaborateurs qui incluent le directeur général de l'OSG, Yves Marchand, auteur des partitions symphoniques de 24 chansons de Félix Leclerc, le vidéaste Alexandre Bertier, producteur des extraits vidéo permettant d'animer quelques-unes des oeuvres visuelles, l'historien Raymond Ouimet et la chorégraphe et danseuse professionnelle Geneviève Duong.

Biographie de Christian Quesnel

Auteur et illustrateur de nombreuses publications, Christian Quesnel travaille régulièrement avec des artistes de différentes disciplines. Il a participé à plusieurs manifestations culturelles d'envergure en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Finlande, au Liban, aux États-Unis et au Canada. À l'automne 2008, il devient le premier artiste en bande dessinée à remporter le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'ensemble de son oeuvre. En 2014, il remporte le prix du CALQ - OEuvre de l'année en Outaouais pour sa BD symphonique Ludwig (Éd. Art global). Il a été président du conseil d'administration du Studio coopératif Premières Lignes de 2008 à 2010. Il dirige aujourd'hui l'entreprise de graphisme et d'illustration Mödzi.

Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Pour être informé de sa mise en ligne, surveillez les réseaux sociaux des partenaires de ce prix.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient le groupe de musique Fet.Nat pour l'album Le Mal (Boiled Records) et l'auteure Mishka Lavigne pour sa pièce de théâtre Havre (Éditions L'Interligne).

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission de Culture Outaouais

Depuis sa fondation en 1977, Culture Outaouais joue un rôle actif au sein du milieu culturel et artistique de l'Outaouais. Grâce à son centre de ressources et de services, l'équipe de Culture Outaouais accompagne et soutient les artistes, les écrivains, les travailleurs culturels et les organismes culturels de l'Outaouais dans leur développement professionnel et la gestion de leurs projets.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

