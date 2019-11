Imperial Capital recrute Mark Green au poste de responsable des situations spéciales et des crédits structurés





LOS ANGELES, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Capital, LLC (« Imperial Capital »), a annoncé aujourd'hui que Mark Green avait rejoint la société au poste de responsable des situations spéciales et du crédit structuré. Basé à New York, M. Green sera chargé d'intensifier les efforts de ventes à crédit, de trading et de banque d'investissement d'Imperial Capital par le biais de situations basées sur des événements de crédit, d'une expertise en structuration et de stratégies d'investissement conçues pour permettre aux clients de mettre au point des solutions pertinentes pour les problèmes auxquels ils sont confrontés et de bénéficier d'opportunités de marché pour toute une gamme de classes d'actif.



« Mark possède une expérience exceptionnelle dans l'investissement, la direction d'équipe et le développement d'activités. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre société. Le crédit structuré est une priorité stratégique importante. Mark apporte avec lui une solide expérience des transactions et des relations clients. C'est le partenaire idéal pour stimuler la croissance. Ayant eu l'occasion de travailler avec lui dans le passé, je sais qu'il va apporter un nouvel avantage concurrentiel et qu'il développera nos capacités de crédit pour nos clients », a déclaré Tim Sullivan, directeur de US Credit.

M. Green a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Imperial Capital et je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est offerte de diriger ce segment. La société est en bonne position pour développer ses capacités. J'ai hâte d'apporter des solutions innovantes et stratégiques aux clients, tout en visant des rendements intéressants ajustés à des valeurs de risque pour les investisseurs actuels et futurs d'Imperial Capital ».

Avant de rejoindre Imperial Capital, M. Green était associé directeur et directeur des investissements de Chatham Road Capital, une société d'investissement axé sur le crédit qu'il a co-fondée et qui exploitait les déséquilibres et les inefficacités du marché sur les marchés publics et privés. Avant la création de Chatham Road Capital, M. Green occupait le poste de directeur général chez Leucadia National Corporation, où il gérait les activités d'investissement immobilier et relatives aux situations spéciales de Leucadia. En outre, M. Green a dirigé la version originale de la plateforme CRE de Jefferies Group (une filiale de Leucadia) et a joué un rôle primordial dans l'établissement de Jefferies LoanCore, LLC, une société financière de grande envergure qui a débuté avec des produits de créance dans l'immobilier commercial aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Avant de rejoindre Leucadia et Jefferies, M. Green occupait un poste de cadre supérieur dans les groupes immobiliers d'UBS, Eurohypo AG et CIBC World Markets et a également occupé des fonctions chez The Blackstone Group et Ernst & Young.

M. Green est titulaire d'un MBA de la Columbia Business School et d'une licence de Skidmore College.

À propos d'Imperial Capital, LLC

Imperial Capital, LLC est une banque d'investissement qui propose une offre de services complète à partir d'une plateforme à l'intégration unique. Elle s'adresse à une clientèle d'investisseurs institutionnels et d'entreprises du marché intermédiaire. Nous offrons des services de vente et de trading élaborés aux investisseurs institutionnels ainsi qu'un large éventail de services de conseil en matière de banque d'investissement, de marchés de capitaux et de restructuration à une clientèle d'entreprises du marché intermédiaire. En conjuguant recherche exclusive et analyse des ventes et des salles de marché, nous apportons une analyse d'investissement sur l'ensemble de la structure du capital des émetteurs, y compris les prêts bancaires, les titres de créance, le marché de capitaux bancaire/hybride (au travers de son cadre ELP), les titres de participation post-réorganisation, les entreprises en situation spéciale ainsi que les actions cotées et non cotées. Grâce à notre plateforme de services complète et intégrée, à notre expertise sur l'ensemble de la structure de capital globale et à notre connaissance approfondie du secteur, nous apportons à nos clients des idées fondées sur la recherche, des services de conseil de qualité supérieure et l'exécution des opérations. Nous identifions rapidement des opportunités, quelles que soient les conditions de marché, et nous possédons un palmarès avéré d'offres de solutions exclusives et créatives destinées à nos clients. Imperial Capital, LLC articule ses activités autour de trois pôles d'activité principaux : banque d'investissement, ventes et trading pour les investisseurs institutionnels et recherche institutionnelle. Vous trouverez plus d'informations sur Imperial Capital, LLC sur www.imperialcapital.com .

Pour obtenir davantage d'informations concernant Imperial Capital, veuillez contacter :

Mark Martis

+1 310 246 3674

mmartis@imperialcapital.com

À propos d'Imperial Capital (International), LLP

Créée en 2011, Imperial Capital International est une société affiliée d'Imperial Capital, LLC qui possède des bureaux dans le centre de Londres. Complétant la franchise existante d'Imperial Capital de ventes à crédit et de courtage, Imperial Capital International a élargi la franchise d'Imperial Capital au niveau de l'Espace économique européen (EEE). La société se concentre sur la vente de titres sur l'ensemble du spectre des titres de crédit et adopte une approche complète de recherche sur la structure du capital pour compléter les services de vente et de courtage à ses clients institutionnels européens.

Pour plus d'informations concernant Imperial Capital (International), LLP, veuillez contacter :

Emma McClintock

+ 44 (0) 207 650 5429

emcclintock@imperialcapital.com

