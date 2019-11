Esri participe à l'événement Autodesk University 2019





Esri, leader mondial des solutions de géolocalisation, participera à l'événement Autodesk University Las Vegas, qui se tiendra cette année du 19 au 21 novembre 2019 au Las Vegas Sands Convention Center. Des experts d'Esri seront sur place pour démontrer comment la technologie des systèmes d'information géographique (SIG) permet aux professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (Architecture, Engineering, and Construction, AEC) de collecter et d'analyser des données de terrain, de concevoir une infrastructure efficace et durable, et de comprendre son impact potentiel sur l'environnement.

Esri vient de rejoindre Autodesk dans le cadre d'un partenariat visant à améliorer l'intégration transparente et le partage des données SIG en offrant aux organisations AEC une nouvelle solution, les ArcGIS AEC Collections. Ces combinaisons soigneusement sélectionnées des produits ArcGIS d'Esri aideront les concepteurs et les ingénieurs à concevoir des bâtiments et des infrastructures plus intelligents et plus efficaces. À l'occasion de cette expo, les ArcGIS AEC Collections seront présentées du mardi 19 au jeudi 21 novembre sur le stand INF130 d'Esri.

Qui

Stephen Brockwell, chef de produit principal, Esri

Quand

Mercredi 20 novembre 2019

De quoi il s'agit

Session sur les villes et l'infrastructure intelligentes : « Comment les villes intelligentes améliorent le bien-être des citoyens et des entreprises »

de 9 h à 10 h

Cette présentation va explorer les différentes modalités selon lesquelles les villes intelligentes peuvent utiliser les données et les technologies intégrées pour améliorer la vie quotidienne de leurs résidents et de leurs entreprises. Stephen Brockwell d'Esri détaillera le rôle de la modélisation des données du bâtiment (Building Information Modeling, BIM) et des données SIG, pour fournir un contexte géographique permettant de résoudre les problèmes concrets rencontrés par les centres urbains d'aujourd'hui, notamment en matière de sécurité, de prospérité et d'engagement social. Parmi les exemples, sera citée une grande ville européenne où mégadonnées et apprentissage automatique ont permis de modéliser des solutions pratiques aux problèmes d'énergie, de transport, et d'éclairage urbain.

« Utilisation d'Autodesk et d'Esri pour les villes intelligentes : l'intersection de l'ingénierie et des SIG »

de 14 h 45 à 15 h 45

M. Brockwell expliquera comment les utilisateurs ont tiré parti de la puissance des intégrations BIM et SIG, pour intégrer le contexte géographique à l'ensemble du processus d'ingénierie. Des flux de travaux spécifiques illustreront la valeur commerciale de ces intégrations et leur influence sur le processus de planification et de conception.

Lieu

Las Vegas Sands Convention Center

3355 South Las Vegas Boulevard

Las Vegas, Nevada 98109

En savoir plus concernant la session sur les Villes et l'infrastructure intelligentes, à l'événement Autodesk University 2019.

À propos d'Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d'information géographique (SIG) et de solutions d'intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d'aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d'améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d'agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2019 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services, ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

