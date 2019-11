Conférence de Barack Obama à Montréal : un message d'optimisme pour tous les Montréalais





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit du succès de la conférence du 44e président des États-Unis, Barack Obama, à sa tribune Leaders Internationaux Bell. Pour son deuxième passage dans la métropole, le président s'est entretenu avec Jean-François Gagné, président-directeur général et cofondateur d'Element AI. Pendant une heure, ils ont discuté de sujets chers aux Montréalais tels que la lutte aux changements climatiques et l'impact des médias sociaux sur les débats dans les sociétés démocratiques. Cette conférence a réuni 12 300 personnes issues de tous les milieux au Centre Bell.

« Nous sommes honorés que le président Obama ait choisi de prendre à nouveau la parole à la tribune de la Chambre. Il a exprimé toute sa confiance envers la jeunesse d'aujourd'hui et livré un vibrant plaidoyer sur l'importance du dialogue et de l'ouverture. Ce fut un grand privilège pour la communauté montréalaise d'entendre un homme d'exception et un orateur hors pair aborder avec optimisme les défis auxquels notre société est confrontée. Tous ont pu apprécier sa lecture des enjeux incontournables de notre époque, que ce soit la nécessité de s'assurer d'un développement éthique de l'intelligence artificielle au bénéfice de tous ou encore l'urgence de réussir la transition vers une économie sobre en carbone », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette visite mémorable de Barack Obama à Montréal, à l'image de son premier passage en 2017, est un franc succès. Nous avons pu ressentir la fébrilité des milliers de participants à la perspective d'entendre la vision du président sur l'état du monde. Nous sommes heureux d'avoir pu tenir cette conférence au Centre Bell, ce qui a permis à un plus grand nombre de Montréalais - dont 2 500 jeunes invités gracieusement - d'entendre les propos de ce grand leader du monde moderne. Je remercie Jean-François Gagné, qui a su animer avec brio cet échange unique avec le président Obama », a conclu M. Leblanc.

Un entretien avec le président Barack Obama fait partie de la série Leaders internationaux Bell de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'événement a été présenté en association avec conférences evenko et en collaboration avec Le Devoir, Montreal Gazette, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., Saputo et la Société de développement Angus.

