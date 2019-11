Alimentation Couche-Tard diffusera le 26 novembre prochain les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2020





LAVAL, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche?Tard » ou la « société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) annoncera les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2020 le mardi 26 novembre prochain, après la fermeture du marché TSX. Couche?Tard tiendra un appel conférence le mercredi 27 novembre 2019 à 8 h (HNE) pour présenter les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2020. À ce titre, Brian Hannasch, président et chef de la direction, ainsi que Claude Tessier, chef de la direction financière, seront les conférenciers et répondront aux questions des analystes. Couche-Tard invite donc les analystes connus de la société à faire parvenir leurs deux questions auprès de la direction avant 19 h (HNE) le mardi 26 novembre 2019 à relations.investisseurs@couche-tard.com .

Les analystes financiers, investisseurs, médias et les autres personnes intéressées à écouter la webémission sur les résultats de Couche?Tard pourront le faire le mercredi 27 novembre 2019 à 8 h (HNE), soit en se rendant sur le site internet de la société au https://corpo.couche?tard.com sous la rubrique « Relations investisseurs/Présentations corporatives » ou en signalant le 1?866?865?3087 suivi par le code d'accès 1506608#.

Rediffusion : Les personnes qui seront dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site internet de la société pour une période de 90 jours suivant la date de la diffusion.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États?Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne.

Également, en vertu des contrats de licence, environ 2 250 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 16 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 16 000 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard Inc., rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com/.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 18:17 et diffusé par :