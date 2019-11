Sécurité d'entreprise et traitement analytique de véhicules : Verkada lance une nouvelle série de caméras Dome hautes performances





SAN MATEO, Californie, 14 novembre 2019 /CNW/ - Verkada Inc., le principal fournisseur de solutions de sécurité d'entreprise, modernes et nuagiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième génération de sa série Dome de caméras hybrides orientées nuage.

La série Dome comprend huit (8) caméras de sécurité de niveau entreprise, et ce, dans une large gamme de configurations, notamment les résolutions d'image ultra-HD 4K et la sauvegarde vidéo embarquée 120 jours, pour tout environnement intérieur ou extérieur.

« La sécurité par vidéo n'est pas de taille unique », a commenté Darren Boeck, directeur des TI chez McNeilus Steel. « La nouvelle série Dome de Verkada étant, je peux choisir la caméra qui convient à mes besoins et à mon budget. De notre environnement bureau au plancher de l'entrepôt, nous avons constaté que Verkada fournit la solution la plus simple et la plus robuste répondant à nos besoins de sécurité et de sûreté. »

Analytique de personnes et de véhicules grâce aux puissants outils de traitement embarqués

Chaque caméra Dome, de conception robuste, d'installation simple et résistante au vandalisme, est dotée d'une puissance de traitement 8 fois supérieure à celle de la génération précédente, ce qui rend possible, en périphérie de réseau, un traitement analytique très poussé couvrant les personnes et les véhicules. Cette mise à niveau s'inscrit dans le cadre de la collaboration que poursuit Verkada avec Ambarella, Inc., fournisseur américain de jeux de puces.

En réalité, Verkada innove en alliant cette augmentation du traitement embarqué avec une analytique inédite en périphérie de réseau, offrant ainsi de puissantes fonctionnalités qui permettent d'accélérer les enquêtes et d'accroître la visibilité à l'endroit des professionnels chargés de la sécurité, de l'informatique (TI) et des installations. S'appuyant sur son puissant système d'analyse des personnes (People Analytics), Verkada propose pour la première fois la recherche par caméra croisée, de quoi permettre aux clients de voir facilement, sur plusieurs caméras, ce qu'il en est des locaux et suivre les personnes alors qu'elles parcourent un site ou se déplacent d'un endroit à l'autre.

« Nous avons une petite équipe de sécurité et n'avons donc pas la main-d'oeuvre nécessaire pour surveiller en permanence les flux vidéo provenant de nos caméras, des dizaines », explique Wally Rasmussen, vice-président directeur chargé de l'infrastructure TI chez Haverty's Furniture. « Avec la recherche par caméra croisée, Verkada nous aide à suivre n'importe quelle activité sur toutes nos caméras, ce qui nous permet de réagir plus rapidement. »

Autre première de la série Dome de Verkada : l'analytique de véhicules (Vehicle Analytics) dont les puissantes fonctions de traitement en périphérie détectent les véhicules et filtrent les résultats en fonction de la marque, de la couleur et du type de carrosserie du véhicule. En d'autres termes, les filtres permettent à l'équipe de détecter rapidement dans divers sites et sur plusieurs caméras les véhicules recherchés, ce qui facilite le suivi d'événements et la collecte de preuves.

« Étant une banque, nous devons rester très vigilants face aux véhicules suspects pouvant entraîner des situations potentiellement préjudiciables à l'égard de nos employés et de nos clients », a déclaré Bill Weber, chef de la sécurité de l'information à la Susquehanna Community Bank. « L'analyse des véhicules nous permet de localiser rapidement tous les véhicules signalés et de voir l'historique de leurs fréquentations non pas d'une seule succursale, mais de tous nos emplacements. Nous pouvons alors facilement transmettre à la police toute séquence vidéo aux fins d'enquête. »

La série de caméras Dome, annoncée à partir de 599 $, est disponible à la commande dès aujourd'hui. Pour en savoir davantage, consultez notre site, à l'adresse verkada.com, ou écrivez-nous à l'adresse sales@verkada.com.

À propos de Verkada

Verkada, le fournisseur leader de solutions de sécurité hybrides orientées nuage, conçoit des systèmes de sécurité physique pour entreprises, solutions intégrées, simples, tout-en-un, en se fondant sur une technologie de vision de pointe par ordinateur. Ses clients, des milliers d'organisations dans tous les secteurs, font confiance à Verkada pour renforcer leur sécurité physique et acquérir de nouveaux éclairages qui améliorent l'efficacité de leurs opérations. Verkada est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont Sequoia Capital, Meritech, First Round et Siemens Next47.

