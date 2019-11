Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 14 novembre 2019

Le 13 novembre, le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, cofondateurs de Nobu Hospitality, ont célébré l'ouverture officielle de Nobu Hotel Los Cabos lors d'une inauguration marquée par une cérémonie traditionnelle de saké. Après avoir...

Le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, cofondateurs de Nobu Hospitality, ont célébré l'ouverture officielle de l'hôtel Nobu de Los Cabos en organisant une cérémonie du saké traditionnelle le mercredi 13 novembre....

Le professeur Padraig O'Malley, artisan de la paix internationale, a été désigné par Henley & Partners comme le bénéficiaire 2019 de son Global Citizen Award, une récompense annuelle qui rend hommage à une personne qui fait preuve d'un courage et...