Teranet inc. et la Banque Nationale du Canada annoncent un partenariat avec Statistique Canada pour la production d'un index résidentiel





TORONTO, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Teranet inc. (Teranet) et la Banque Nationale du Canada (Banque Nationale) sont fiers d'annoncer une entente avec Statistique Canada visant la production d'un Indice des prix de revente des propriétés résidentielles . Ce nouvel indice fait partie de l'Indice des prix des propriétés résidentielles (IPPR) de Statistique Canada rendu public aujourd'hui, et ce, en réponse à une demande du gouvernement fédéral d'améliorer l'accès aux statistiques sur le prix des propriétés au pays. Résultant directement d'une collaboration entre les trois organisations, la composante de l'IPPR portant sur la revente se traduira par des indices, dans les segments des maisons et condominiums, pour les régions métropolitaines de recensement suivantes : Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et Victoria.

En tant qu'organisme national de statistique au Canada, Statistique Canada est depuis longtemps une source d'information pertinente sur l'habitation. Le travail de Teranet et de la Banque Nationale avec Statistique Canada découle d'un processus d'approvisionnement standard du secteur public et d'un appel d'offres diffusé en février 2018.

Citations

« Nous sommes très heureux de collaborer avec la Banque Nationale et Statistique Canada dans le cadre de cette initiative », a déclaré John Robinson, vice-président, Solutions commerciales chez Teranet. « Nos forces et nos capacités forment une combinaison idéale qui permettra d'offrir aux Canadiens de nouvelles perspectives précieuses sur les marchés. »

« C'est un plaisir de faire équipe avec Teranet et Statistique Canada pour la publication de l'Indice des prix de revente des propriétés résidentielles», a déclaré Darren Ablett, directeur général et chef, Hypothèques, Financement d'actifs et Trésorerie à la Banque Nationale. « Nous sommes engagés à fournir à la population canadienne des données et des analyses de qualité sur le marché immobilier, et ce, de sorte à soutenir le processus de prise de décision. Avec l'Indice des prix de revente des propriétés résidentielles, ce type d'information sera encore plus accessible. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Teranet inc.

Teranet conçoit, développe et exploite des systèmes d'information foncière de classe mondiale pour les secteurs juridique, immobilier et financier. En plus de posséder et d'exploiter les systèmes d'enregistrement foncier électronique pour les provinces de l'Ontario et du Manitoba, Teranet a développé des offres spécialisées pour aider les agents immobiliers, les avocats et les institutions financières à mieux gérer leurs décisions, leurs documents et leurs processus de gestion des risques. Récemment, Teranet a étendu ses activités de services de registre par l'acquisition de D+H Collateral Management Solutions. Teranet est un investissement en propriété exclusive d'OMERS Infrastructure, la division d'investissement en infrastructure du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Pour plus d'informations sur Teranet, visitez le site www.teranet.ca.

À propos de Statistique Canada

Statistique Canada est l'organisme national de statistique du Canada. Il veille à ce que la population canadienne, les entreprises et les décideurs aient accès aux statistiques dont ils ont besoin pour comprendre l'économie, la société et l'environnement du Canada et prendre des décisions éclairées au jour le jour. Pour obtenir des renseignements au sujet de l'organisme, veuillez consulter le site Web de Statistique Canada . Pour avoir de l'information concernant la protection des renseignements personnels, veuillez vous rendre au Centre de confiance .

