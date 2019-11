Invitation aux médias - Calendrier des audiences publiques et des forums 2020 - CSDEPJ





Audiences publiques

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) déploie une série de méthodes de consultation afin d'entendre le point de vue d'un maximum d'intervenants, de jeunes, de familles, d'experts et de citoyens afin d'émettre des recommandations à l'automne 2020. Nous avons débuté les audiences publiques en octobre dernier. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des audiences prévues pour 2020.

Calendrier des audiences publiques 2020

? Montréal : 8 et 9 janvier ? Montréal : 4, 5 et 6 février ? Sherbrooke : 18, 19 et 20 février ? Montréal : 25, 26 et 27 février ? Québec : 17, 18 et 19 mars ? Gatineau : 24, 25 et 26 mars ? Saguenay : 7, 8 et 9 avril ? Montréal : 21, 22 et 23 avril ? Rimouski : fin avril ou début mai ? Montréal : 19, 20 et 21 mai ? Montréal : 26, 27 et 28 mai

Le calendrier se trouve sur le site Internet de la Commission. Le programme détaillé des audiences sera accessible une semaine à l'avance, toujours sur le site Internet de la Commission : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/informations-generales/calendrier-des-audiences/

Forums citoyens et forums professionnels

Afin d'entendre les préoccupations et les réalités propres à chaque région, la Commission prévoit tenir une vingtaine de forums ouverts à tous. Le forum citoyen est une activité de discussion qui s'adresse à tous les citoyens intéressés à contribuer au débat sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. À travers des échanges en petits groupes puis des discussions en plénière, les participants seront invités à s'exprimer sur les principaux enjeux et défis entourant les thématiques mentionnées et à proposer des pistes de solutions potentielles.

Une vingtaine de forums réservés aux professionnels qui travaillent étroitement au quotidien avec les jeunes sont également prévus en simultané dans chaque région. Ces derniers se tiendront à huis clos et rassembleront les professionnels des domaines de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la petite enfance, de la justice, de la sécurité publique et des organismes communautaires. Ces échanges seront confidentiels et il n'y aura aucune donnée nominative inscrite dans les comptes rendus et le rapport final.

Il est prévu que les forums des deux types soient tenus dans toutes les régions, à moins que le nombre d'inscriptions soit insuffisant.

Rappelons que d'autres moyens pour recueillir toute l'information nécessaire aux travaux de la commission ont été mis de l'avant : la ligne téléphonique, notre boîte courriel, des focus group, des rencontres ciblées et le dépôt de mémoire. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre page Internet : https://www.csdepj.gouv.qc.ca

Calendrier des forums 2020 - à noter que les forums se dérouleront en soirée

? Granby : 14 janvier ? Drummondville : 15 janvier ? Montréal / NDG : 15 janvier ? Trois-Rivières : 16 janvier ? Laval : 16 janvier ? Québec : 21 janvier ? Saint-Jérôme : 21 janvier ? Sainte-Marie (Beauce) : 22 janvier ? Montréal : 22 janvier ? Longueuil : 23 janvier ? Châteauguay : 23 janvier ? Alma : 28 janvier ? Chibougamau : 29 janvier ? Joliette : 30 janvier ? Montréal : 3 février ? Rouyn-Noranda : 3 février ? Gatineau : 4 février ? Rimouski : 11 février ? Baie-Comeau : 11 février ? Gaspé : 12 février

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre page Internet : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/forums

