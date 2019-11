Avis aux médias - Conférence de presse de 211 groupes signataires de la Déclaration commune pour le salaire minimum à 15 $ l'heure





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - 211 groupes signataires de la Déclaration commune pour le salaire minimum à 15 $ l'heure, lancée le 2 décembre 2018, organisent une conférence de presse dans le but de témoigner des conditions de vie des travailleuses et travailleurs faiblement rémunéré-es et de réclamer la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure.

À cette occasion, les travailleuses et travailleurs porte-paroles, Benedicte Carole Ze, travailleuse migrante d'une compagnie de recyclage, Nathalie Busato, préposée aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement privé (CSN) et Jacques Bériault, travailleur en entretien ménager de nuit dans une résidence pour personnes âgées (FTQ), tous trois rémunérés au-dessous de 15 $ de l'heure, convient les médias à une conférence de presse qui se tiendra le 15 novembre 2019. Par ailleurs, plusieurs personnes représentant des groupes signataires seront présentes.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse des groupes signataires de la Déclaration

commune pour le salaire minimum à 15 $ l'heure Date : Vendredi 15 novembre 2019 Heure : 10 h Lieu : Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet), salle 203

Source :

Groupes signataires de la Déclaration commune pour le salaire minimum à 15 $ l'heure

https://www.declarationcommune.info/

