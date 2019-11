Le Nobu Hotel Los Cabos célèbre son ouverture officielle avec une cérémonie traditionnelle de saké





NEW YORK, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 13 novembre, le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, cofondateurs de Nobu Hospitality, ont célébré l'ouverture officielle de Nobu Hotel Los Cabos lors d'une inauguration marquée par une cérémonie traditionnelle de saké.

Après avoir coupé le ruban, les invités se sont réunis pour la cérémonie de saké au rythme du taiko (tambours japonais), marquant ainsi l'ouverture officielle de Nobu Hotel Los Cabos. Après avoir brisé le couvercle du tonneau de saké à l'aide de maillets en bois, le saké a été servi aux invités dans des tasses de masu traditionnelles pour porter un grand toast.

Ce toast a été suivi d'un feu d'artifice extravagant qui a teinté le coucher de soleil de différentes nuances reflétées sur l'océan depuis le restaurant Nobu. Les célébrations se sont poursuivies tout au long de la soirée avec des animations, notamment des danseurs de feu et une performance exclusive du DJ et producteur américain de renommée mondiale, DJ Cassidy.

À propos de Nobu Hotel Los Cabos :

Situé sur la péninsule idyllique de Baja California Sur, le Nobu Hotel Los Cabos apporte une touche contemporaine de classe mondiale à un littoral déjà vénéré pour sa beauté naturelle, sa faune et sa culture. Le premier hôtel du groupe au Mexique est composé de quatre piscines, de bungalows privés, d'un spa Esencia Wellness, d'un restaurant Malibu Farm et du restaurant Nobu, le tout entouré du célèbre Diamante et ses parcours de golf conçus par Tiger Woods et Davis Love III.

Né d'une vision structurelle pensée par les architectes en chef, Monica Cuervo et Mark Yoshizaki de WATG, le Nobu Hotel Los Cabos est situé sur une étendue de sable à la pointe sud de la péninsule. Chacune des 200 chambres et suites offre une vue sur l'océan, avec des intérieurs décorés par Séverine Tatangelo du Studio PCH, et ce en jouant sur une harmonie entre le célèbre style japonais de Nobu et un fort accent local mexicain.

À propos de Nobu Hotels

Dirigé par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, Nobu Hospitality s'est convertie en une marque mondiale de style de vie s'appuyant sur un design instinctif. Le premier Nobu Hotel a ouvert ses portes en 2013 en tant qu'hôtel-boutique au sein du Caesars Palace de Las Vegas. Depuis, son portefeuille emblématique s'est agrandi pour inclure 10 établissements sur les cinq continents, alors que 8 autres établissements se trouvent actuellement en construction. Le Nobu Hotel Los Cabos et le Nobu Hotel Barcelona ont été inaugurés en 2019. En 2020, la marque accueillera le Nobu Hotel Chicago, le Nobu Hotel Warsaw et un deuxième établissement londonien, le Nobu Hotel London Portman Square, qui sera situé au coeur du West End de la ville.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1029268/RIBBON_CUTTING.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1029269/SAKE_CEREMONY.jpg

