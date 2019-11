Félicitations aux lauréats de l'OOAQ 2019 !





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a dévoilé ses 10 lauréats 2019 lors de la cérémonie de remise des prix de l'Ordre qui avait lieu le 1er novembre dernier à Montréal. Cette célébration annuelle permet à l'OOAQ de reconnaitre l'excellence de ses membres, de souligner leur contribution remarquable aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste ainsi que leur apport à la mission première de l'Ordre, soit la protection du public.

LAURÉATE DU PRIX MÉRITE DU CIQ 2019 : CAROLYN CRONK, ORTHOPHONISTE

Madame Carolyn Cronk s'impose rapidement comme un important pilier de l'enseignement en troubles du langage chez l'enfant. Elle a reçu le Prix Mérite du CIQ 2019 pour ses réalisations remarquables au développement et au rayonnement de sa profession, de son ordre et du système professionnel.

LAURÉATE DU PRIX GERMAINE-HUOT 2019 : JULIE FORTIER-BLANC, ORTHOPHONISTE

Madame Julie Fortier-Blanc a remporté le Prix Germaine-Huot 2019 pour sa contribution significative à l'avancement de la profession et en reconnaissance de sa remarquable carrière en orthophonie, d'une durée de plus de 43 ans.

LAURÉAT DU PARTENARIAT DE RECHERCHE OOAQ-REPAR 2019 : CIMON CHAPDELAINE, ORTHOPHONISTE

Monsieur Cimon Chapdelaine et ses cochercheurs, madame Lucie Ménard et madame Christine Turgeon ont reçu une bourse de 15 000 $ pour leur projet de recherche : Le trouble orofacial myofonctionnel.

LAURÉATE DU PRIX INNOVATION-DESJARDINS 2019 : FLORENCE DION-MORIN, ORTHOPHONISTE

Madame Florence Dion-Morin a remporté le Prix Innovation-Desjardins 2019 pour son projet : La créativité en orthophonie au service de la planète : pourquoi pas !

LAURÉATE DE LA BOURSE RAYMOND-HÉTU 2019 : PAMÉLA MCMAHON MORIN, ORTHOPHONISTE

Madame Paméla McMahon Morin a reçu la bourse pour sa participation au congrès Atypical Interaction Conference.

LAURÉATES DES PRIX CARDOZO-CODERRE 2018

Les Prix Cardozo-Coderre visent à reconnaitre, chez un étudiant finissant en orthophonie ou en audiologie, l'engagement social et préprofessionnel qu'il a manifesté au cours de sa préparation à la profession. Les lauréates sont : Sandra Fortin (audiologie), Laurie Jomphe (orthophonie), Adalie Le Nguyen (orthophonie), Maréva Savary (orthophonie) et Milana Schipper (orthophonie).

« L'OOAQ tient à féliciter tous les récipiendaires pour leur dynamisme et leur engagement contribuant au rayonnement de la profession d'orthophoniste et d'audiologiste, ainsi qu'à la protection du public par l'amélioration de la qualité des services à la population », a affirmé le président de l'OOAQ, monsieur Paul-André Gallant.

Pour consulter la liste complète des lauréats honorés au fil des ans, visitez les Prix et distinctions du site web de l'OOAQ.

Pour voir ou télécharger les photos prises lors de la remise des prix, rendez-vous sur la galerie photos des lauréats 2019.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ est un organisme régi par le Code des professions, dont la mission est d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres, soit les troubles de la communication, de la fonction auditive et vestibulaire et de la déglutition. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel. L'OOAQ contribue également à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Il compte près de 450 audiologistes et 2900 orthophonistes.

