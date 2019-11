Publicis Sapient nommé Leader parmi les agences mondiales d'expérience numérique





NEW YORK, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Publicis Sapient, la plateforme de transformation numérique de Publicis Groupe, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Leader dans The Forrester Wavetm: Global Digital Experience Agencies (agences mondiales d'expérience numérique), au quatrième trimestre 2019. Publicis Sapient fait partie des 14 fournisseurs de services sélectionnés pour participer à cette évaluation.

En plus d'être reconnu comme un Leader, le rapport souligne que Publicis Sapient est le fournisseur de services le mieux classé dans la catégorie Offre actuelle. Selon Forrester : «?Publicis Sapient aborde la transformation par le biais de la stratégie, de la conception et de l'ingénierie?» et «?par rapport aux autres fournisseurs de services évalués, Publicis Sapient a un taux d'adoption et des classements plus élevés en ce qui concerne sa stratégie et ses connaissances en matière d'expérience client, sa conception de l'expérience, son ingénierie produit et ses services technologiques.?»

«?Nous sommes honorés d'être reconnus par Forrester comme un Leader. Nous croyons que cette reconnaissance reflète les expériences numériques que nous créons et qui permettent à nos clients de dépasser les attentes de leurs propres clients?», a déclaré John Maeda, directeur de l'expérience chez Publicis Sapient. «?Depuis le début de la domination d'Apple en matière de design, nous créons discrètement des expériences "dataful" pour nos clients qui allient compréhension des consommateurs et nouvelles technologies, afin de créer une valeur commerciale transformatrice.?»

Le rapport The Forrester Wavetm: Global Digital Experience Agencies, du quatrième trimestre 2019 aide les professionnels du développement et de la fourniture d'applications à choisir le bon fournisseur pour leurs besoins et constate que : «?Aujourd'hui, et pour toujours, une expérience numérique est l'entièreté de la relation qu'un client ou un employé entretient avec votre entreprise?» et que «?Les expériences numériques font désormais écho à l'ensemble du parcours du client et le soutiennent, soit directement en libre-service, soit indirectement par l'intermédiaire des employés.?»

Le rapport, rédigé par Ted Schadler, directeur adjoint et analyste principal chez Forrester, a stipulé : «?Des clients de référence aiment la capacité de Publicis Sapient à lier des initiatives à une transformation numérique plus vaste et à favoriser de profonds partenariats?». Un client a déclaré : «?Ils considèrent vraiment les choses du point de vue de la valeur de l'entreprise et de la valeur pour le client afin d'avoir un impact sur nos activités.?» Le rapport indique également que «?Publicis Sapient est un bon choix pour les entreprises qui ont besoin de services de consultation et de transformation d'expérience.?»

Forrester a évalué chacun des 14 fournisseurs de services en fonction de 24 critères, qui ont été regroupés en trois catégories : Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché. Chaque fournisseur de services inclus dans l'évaluation possède un portefeuille et une capacité de fournir des services d'expérience numérique, une présence et une capacité de prestation de services mondiales, ainsi qu'un leadership et une visibilité sur le marché. Pour consulter le rapport complet, veuillez visiter le site publicissapient.com.

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient est un partenaire de transformation numérique qui aide les organisations établies à se doter de moyens numériques, tant dans leurs méthodes de travail que dans leurs services clients. Nous aidons à dégager de la valeur grâce à une mentalité de startup et à des méthodes modernes, en fusionnant la stratégie, le conseil et l'expérience client avec l'ingénierie agile et la créativité au service de la résolution des problèmes. En tant que pionniers du numérique forts de 20 000 employés et de 53 bureaux aux quatre coins du monde, de notre expérience dans les domaines de la technologie, des sciences des données et du conseil, et de notre démarche axée sur les clients, conjuguée à notre culture de la curiosité et du travail sans relâche, nous aidons nos clients à accélérer leur développement en concevant les produits et services véritablement prisés par leurs propres clients. Publicis Sapient est la plateforme de transformation numérique de Publicis Groupe. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site publicissapient.com.

Contacts presse :

Ashish Prashar

Directeur principal de la communication externe mondiale

ashish.prashar@publicissapient.com

