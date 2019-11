Le professeur Padraig O'Malley, artisan international de la paix, reçoit le prestigieux prix Citoyen du monde Henley & Partners





LONDRES, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le professeur Padraig O'Malley, artisan de la paix internationale, a été désigné par Henley & Partners comme le bénéficiaire 2019 de son Global Citizen Award, une récompense annuelle qui rend hommage à une personne qui fait preuve d'un courage et d'un engagement exceptionnels pour améliorer et soutenir la communauté mondiale.

Le professeur O'Malley travaille depuis plus de 40 ans à rassembler des groupes de personnes dont l'opposition a déchiré leurs pays, notamment en Irlande du Nord, en Afrique du Sud et en Irak.

À l'occasion de la 13e conférence annuelle sur la citoyenneté mondiale de la société d'investissement, le dîner de gala du Global Citizen Award a eu lieu à la Grande Salle de bal de l'hôtel Rosewood à Londres et a réuni des chefs de gouvernement, des décideurs politiques, des leaders d'opinion et des experts de l'industrie du monde entier.

Le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et du Global Citizen Award Committee, a expliqué le choix du lauréat pour cette année : « Avec le nationalisme et l'isolationnisme en hausse, on peut parfois ressentir que les idéaux de collaboration et de coopération tombent en désuétude. Le dévouement du professeur Padraig O'Malley à ces idéaux nous montre qu'un monde meilleur est possible si nous mettons de côté nos différences et si travaillons ensemble. »

Le professeur O'Malley a été profondément impliqué dans le processus de paix en Irlande du Nord, jouant un rôle crucial dans la réunion des factions opposées et préparant le terrain pour l'accord du Vendredi saint. En Afrique du Sud, il a décrit la transition de l'apartheid à la démocratie et est reconnu pour avoir joué un rôle central, en grande partie méconnu, dans cette transition. En Irak, il a persuadé les dirigeants des factions politiques et religieuses du pays en conflit de se rencontrer en Finlande pour des discussions qui constitueraient la base d'un accord de paix.

En remerciant Henley & Partners pour la reconnaissance de son travail, le professeur O'Malley a déclaré : « Le processus de consolidation de la paix ne consiste pas à faire en sorte que les points de vue d'un groupe prévalent sur un autre, mais à construire une vision commune pour un avenir meilleur. Collaborer avec des sociétés en transition m'a montré que, même si nous sommes confrontés à des problèmes, des défis et des contextes différents, nous pouvons apprendre les uns des autres et nous donner des leçons les uns aux autres. »

Comme les années précédentes, le lauréat 2019 a été sélectionné parmi un groupe de candidats par un comité de sélection indépendant. Les précédents lauréats incluent Diep N. Vuong, cofondateur et président de la Pacific Links Foundation, qui milite en faveur des droits des victimes de la traite des êtres humains, Monique Morrow, présidente et cofondatrice de The Humanized Internet, qui utilise les nouvelles technologies pour défendre les droits des personnes vulnérables, le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur du plus grand organisme de secours aux sinistrés d'Afrique, la fondation Gift of the Givers, et Harald Höppner, fondateur du projet d'aide aux réfugiés Sea Watch.

Comme le dit le Dr Kaelin : « Plutôt que d'honorer des personnalités politiques ou des personnalités célèbres, le comité reconnaît ceux qui ont une vision directe d'un problème mondial important et dont les perspectives de travail démontrent la compréhension de la véritable signification de la citoyenneté mondiale. »

