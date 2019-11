Milieux familiaux privés : le CQSEPE félicite le ministre Lacombe pour sa volonté de vouloir resserrer les règles





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) appuie les intentions du ministre Lacombe qui souhaite effectuer les modifications législatives et règlementaires nécessaires pour régir les milieux familiaux privés.

« Pour toutes sortes de raisons, le nombre de garderies non régies en milieu familial a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. Le CQSEPE est heureux de constater que le ministre de la Famille souhaite mettre en place des mesures sérieuses afin de baliser ce type de garde et ainsi favoriser une prestation de service mieux encadrée pour le bien des enfants du Québec », mentionne madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

En se dotant d'une reconnaissance à titre de responsable d'un service éducatif en milieu familial, les prestataires non régies (PNR) pourraient notamment compter sur un encadrement pédagogique et technique permettant de faire avancer leurs pratiques éducatives. À terme, ce sont les parents et les enfants du Québec qui bénéficieront de ces avantages.

« Le CQSEPE offre donc toute son expertise aux instances concernées et s'engage à travailler en étroite collaboration avec celles-ci pour en arriver à des solutions durables », ajoute madame Lessard.

Campagne de valorisation de la profession

Parallèlement aux modifications législatives et règlementaires nécessaires pour régir les milieux familiaux privés, le CQSEPE invite le ministre de la Famille à faire une pierre deux coups en lançant une campagne nationale de valorisation de la profession et de l'importance du rôle des bureaux coordonnateurs dans l'équation menant vers la qualité.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

