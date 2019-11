Quatrième édition de la Grande semaine des tout-petits : La population invitée à se mobiliser pour que tous les tout-petits au Québec aient les mêmes chances de se réaliser





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Grande semaine des tout-petits sera officiellement lancée le 17 novembre prochain, et battra son plein tout au long de la semaine, jusqu'au 23 novembre. Pour l'occasion, des partenaires, organismes en petite enfance et ambassadeurs s'allieront et inviteront la population à poser un geste concret pour que les 530 000 tout-petits au Québec aient les mêmes chances, dès la naissance, de se développer pleinement.

Les citoyens seront encouragés à se mobiliser, notamment en arborant le « carré de doudou », un carré de tissu rappelant celui d'une couverture pour enfant, portant le message que la petite enfance n'a rien de petit pour la société, c'est une priorité! En plus de ce symbole, la population sera aussi appelée à envoyer une lettre à leurs élus municipaux et provinciaux via un gabarit disponible sur le site Web touspourlestoutpetits.com.

Les tout-petits méritent des chances égales de se réaliser

Bien que la majorité des tout-petits au Québec (enfants de 0 à 5 ans) se portent bien, ils n'ont pas tous les mêmes chances de se réaliser. En effet, en août dernier, un peu plus d'un enfant sur quatre a fait son entrée à la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement, et ce chiffre grimpe à un sur trois en milieux défavorisés. Encore aujourd'hui, trop de familles n'ont pas accès à un accompagnement dès la grossesse et trop de parents ont de la difficulté à concilier famille et travail. Trop d'enfants n'ont pas accès à un service éducatif à la petite enfance de qualité; à des soins de santé et des services sociaux adaptés et à des lieux publics adaptés pour s'amuser. Trop d'enfants grandissent dans un logement inadéquat. Parce que tous les enfants devraient avoir les mêmes chances, c'est tout le Québec qui doit se mobiliser.

« Les tout-petits qui grandissent actuellement au Québec représentent 100 % de notre avenir, affirme Isabelle Lizée, coprésidente de la Grande semaine des tout-petits et directrice générale du Carrefour action municipale et famille. Nous le savons, l'environnement dans lequel un enfant grandit a des impacts importants sur sa santé, son développement, sa réussite éducative et tout son parcours de vie. Les parents ont assurément un rôle crucial à jouer, mais il serait faux de croire qu'ils sont les seuls. Élus, employeurs, citoyens... collectivement, nous avons le pouvoir d'agir pour que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances! »

Des ambassadeurs pour la cause de la petite enfance

Comme la petite enfance est l'affaire de tous, la quatrième édition de la Grande semaine des tout-petits peut compter sur l'appui de plusieurs acteurs provenant de différents milieux à titre d'ambassadeurs, soit :

Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente du Carrefour action municipale et famille

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal

Simon Boucher, maire de la municipalité de Ste-Clotilde-de-Horton et responsable des dossiers jeunesse à la MRC Arthabaska

Kim Boutin, membre de l'équipe nationale canadienne de patinage de vitesse courte piste et triple médaillée aux Jeux Olympiques de PyeongChang

Louise Deschâtelets, comédienne et chroniqueuse

Martine Desjardins, directrice générale du Mouvement national des Québécoises et Québécois et chroniqueuse

Christiane Germain, coprésidente de Germain Hôtels Vincent Graton, comédien

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Monique Leroux, ex-présidente du Mouvement Desjardins et présidente du conseil d'Investissement Québec

David Morley, président et chef de la direction de UNICEF Canada

Jean-François Parenteau, maire de Verdun

Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana

Jean-Louis Roy, président et directeur général de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Kim St-Pierre, olympienne (gardienne de but), gestionnaire du développement des affaires BOKS Canada

Guillaume Vermette, clown humanitaire

« La Grande semaine des tout-petits est une belle occasion de s'arrêter pour porter un regard bienveillant sur les quelque 530 000 tout-petits au Québec. Prenons le temps de témoigner de ce qu'ils vivent et nous rappeler de ce dont ils ont besoin pour se développer pleinement. Ensemble, mettons tout en oeuvre pour offrir à tous les mêmes chances de devenir des adultes épanouis », souligne Lucie Champagne, coprésidente de la Grande semaine des tout-petits et conseillère stratégique à l'Association québécoise des centres de la petite enfance.

Des centaines d'activités de mobilisation partout au Québec

Tout au long de la Grande semaine des tout-petits, de nombreuses activités seront organisées partout au Québec dans l'objectif de mobiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des tout-petits pour l'avenir de notre société, notamment :

Des activités organisées par des partenaires impliqués en petite enfance, entre autres dans les bibliothèques publiques et dans plusieurs communautés autochtones;

Plusieurs municipalités recevront l'accréditation Municipalité amie des enfants et des marches citoyennes se dérouleront dans plusieurs communautés en collaboration avec le Carrefour action municipale et famille;

et des marches citoyennes se dérouleront dans plusieurs communautés en collaboration avec le Carrefour action municipale et famille; La publication du nouveau portrait de l'Observatoire des tout-petits intitulé Dans quels environnements grandissent les tout-petits du Québec?;

Le 20 novembre, lors de la Journée mondiale de l'enfance, le Carrefour action municipale et famille, et Unicef Canada célèbreront deux anniversaires importants : le 10e anniversaire du lancement québécois de l'initiative internationale Municipalité amie des enfants (MAE) et le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants des Nations Unies. Pour l'occasion, seront réunis au Centre Pierre Charbonneau, à Montréal, plusieurs acteurs des milieux municipaux, communautaires et associatifs.

Du 17 au 23 novembre 2019, la Grande semaine des tout-petits est l'occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l'ensemble de la société. Plusieurs activités et événements se déroulent partout au Québec tout au long de la semaine.

Le comité de partenaires de la Grande semaine des tout-petits est formé de l'Association d'éducation préscolaire du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, Avenir d'enfants, le Carrefour action municipale et famille, du Réseau communautaire de santé et de services sociaux, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Direction régionale de santé publique de Montréal, la Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon (Observatoire des tout-petits, Naître et grandir), la Fondation OLO, les Instances de concertation régionales en petite enfance, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Ordre des optométristes du Québec, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, le Réseau québécois pour la réussite éducative, le Réseau pour un Québec Famille et la Table de concertation nationale en promotion prévention.

Tous pour les tout-petits, c'est un ralliement pour la petite enfance issu d'une collaboration de partenaires engagés. Ces organisations ont un objectif commun qui les rassemble et les inspire : faire de la petite enfance une priorité de société au Québec.

Les tout-petits du Québec sont les adultes de demain. Ne devraient-ils pas, eux aussi, bénéficier d'une attention toute particulière de la part de la société? Il est important d'agir collectivement, et ce, dès la conception, afin d'offrir les meilleures conditions possibles pour que chacun des tout-petits puisse se réaliser pleinement tout au long de son parcours. En agissant tôt, nous les aidons à développer leur plein potentiel et à devenir des adultes accomplis et engagés. En donnant les mêmes chances à chacun de nos tout-petits, nous développons une société plus solidaire, épanouie, éduquée et prospère.

