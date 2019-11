Avis aux médias - La SCHL diffusera les résultats de l'Enquête 2019 auprès des emprunteurs hypothécaires





OTTAWA, le 14 nov. 2019 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) diffusera les résultats de son Enquête 2019 auprès des emprunteurs hypothécaires (EAEH) le jeudi 14 novembre à 10 h 00 (heure de l'Est).

L'EAEH, la plus importante enquête de son genre, fournit de l'information sur les comportements, les attitudes et les attentes des Canadiens au moment de contracter, de renouveler ou de refinancer un prêt hypothécaire. Elle donne aux emprunteurs hypothécaires des idées sur le processus de recherche d'informations sur les prêts hypothécaires et fournit aux conseillers en prêts hypothécaires les outils nécessaires pour mieux servir leurs clients.

En 2019, la SCHL a sondé en ligne 1 385 emprunteurs hypothécaires récents. Tous étaient les principaux décideurs dans leur ménage et avaient réalisé une transaction hypothécaire dans les 12 mois précédents. Les entrevues en ligne ont été menées dans toutes les régions du pays, et ce, auprès d'anglophones et de francophones.

