Proposant des chambres modernes dans le style Japonisme, APARTMENT HOTEL MIMARU ouvre ses portes dans le quartier de Ginza à Tokyo en novembre





Cosmos Hotel Management Co., Ltd., une filiale de Daiwa House Group, a ouvert le « MIMARU TOKYO GINZA EAST », un hôtel de style appartements en ville qui répond aux besoins de séjours de moyen à long terme au Japon, dans le quartier de Ginza à Tokyo, le 14 novembre.

Le design des chambres et l'entrée de l'hôtel ont été supervisés par NATSUMIKUMI, une société d'architecture et de design d'intérieur, pour permettre aux voyageurs internationaux de profiter de leur séjour dans un espace de style japonais moderne.

Le site Web officiel de Cosmos Hotel Management :

https://www.cigr.co.jp/chm/en/index.html (Cosmos Initia Group)

Toutes les chambres du « APARTMENT HOTEL MIMARU » ( https://mimaruhotels.com ) sont spacieuses, équipées chacune d'une cuisine ainsi que d'un espace salle à manger permettant ainsi aux clients de se détendre dans le confort d'un foyer loin de chez eux. Depuis février 2018, APARTMENT HOTEL MIMARU a ouvert 12 hôtels pour un total de 548 chambres dans Tokyo et l'ancienne capitale japonaise de Kyoto. Trois sites d'APARTMENT HOTEL MIMARU ont été classés parmi les 20 premiers hôtels choisis par des voyageurs internationaux comme les « Meilleurs hôtels du Japon en 2019 » dans un rapport entrant de TripAdvisor K.K., une filiale japonaise de TripAdvisor, Inc.

Relativement proche de la gare JR Tokyo Station et du quartier touristique et populaire de Ginza, MIMARU TOKYO GINZA EAST est desservi par huit stations de métro réparties sur cinq lignes. L'installation compte 37 chambres, dont certaines de 40 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, et d'autres de 60 mètres carrés, prévues pour six personnes, permettant aux voyageurs avec un groupe nombreux de membres de la famille ou d'amis de séjourner à l'hôtel de manière confortable.

MIMARU TOKYO GINZA EAST est le premier établissement APARTMENT HOTEL MIMARU dont le design a été supervisé par NATSUMIKUMI, un participant à « MAISON & OBJET » le premier salon commercial de l'intérieur et du design organisé à Paris, en France. Avec des accords de couleurs en bleu foncé et bois sombre, les chambres modernes de style Japonisme accueillent leurs hôtes dans une ambiance de luxe et de calme.

Présentation de « MIMARU TOKYO GINZA EAST »

- Adresse : 4-4, Shintomi 1, Chuo-ku, Tokyo 104-0041, Japon

- Transports : 9 minutes à pied de la station Higashi-ginza sur les lignes Toei Asakusa et Tokyo Metro Hibiya ; 17 minutes à pied et 12 minutes en taxi depuis la gare JR Tokyo Station.

Site Web officiel : https://mimaruhotels.com/ginza-east/

À propos de NATSUMIKUMI et Natsumi Sakata

Créée en 2008, NATSUMIKUMI utilise à bon escient ses atouts existants, à savoir ses terrains et bâtiments, pour créer des espaces et des rues meilleurs. NATSUMIKUMI a exposé trois fois ses travaux à MAISON & OBJET -- un salon international pour la décoration et le design d'intérieurs, l'architecture et la culture de l'habitat -- et prévoit d'y participer à nouveau en janvier 2020. La société a reconçu les impressions et les motifs japonais du papier utilisé dans les portes coulissantes de style nippon « fusuma » qui peut également être employé en tant que matériau de décoration murale. La société a développé plus avant ces motifs pour une utilisation dans les tissus d'intérieur, les kimonos et la papeterie.

NATSUMIKUMI devient de plus en plus active dans le monde entier, et les housses de coussin conçues par la société ont été présentées dans le magazine d'intérieur français « Marie Claire Idées ».

Site Web particulier MAISON & OBJET-NATSUMIKUMI MATERIAL :

https://www.maison-objet.com/en/paris/exhibitors/september-2019/natsumikumi-material

Site Web officiel NATSUMIKUMI MATERIAL :

https://www.natsumikumi-material.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 12:40 et diffusé par :