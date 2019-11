Phuket FantaSea présente Carnival Magic, le premier parc d'attractions sur le thème du carnaval thaïlandais au monde





PHUKET, Thaïlande, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Phuket FantaSea célèbre son 20e anniversaire avec l'inauguration en Thaïlande du premier parc d'attractions sur le thème du carnaval thaïlandais au monde. Érigé avec un budget de plus de 160 millions USD (5 milliards THB) et s'étendant sur plus de 16 hectares (40 acres), Carnival Magic a pour ambition de devenir une nouvelle destination touristique exaltante de référence en Asie et devrait attirer plus d'un million de touristes par année pour un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions USD (1,5 milliard THB).

Carnival Magic Co., Ltd., filiale de Phuket FantaSea Co., Ltd, se situe sur la plage de Kamala dans la province de Phuket, à proximité de Phuket FantaSea.

Carnival Magic comporte 4 zones principales :

Zone 1 ? Carnival Fun Fair : cette fête foraine superbe et colorée sur le thème du carnaval propose des galeries marchandes thématiques, des petits restaurants et des bars, des danses de rue et des défilés, des jeux, des manèges pour enfants ainsi que de nombreuses autres activités.

Zone 2 ? Restaurant Bird of Paradise : ce restaurant avec buffet de gala entièrement climatisé peut accueillir plus de 3000 visiteurs. Ces derniers y accèdent en passant par une entrée enchanteresse encadrée par un Jardin de paradis.

Par ailleurs, le Restaurant River of Bliss propose une expérience gastronomique plus opulente dans un environnement inspiré par le festival mondialement célèbre de Loy Kratong. La salle à manger de 400 places est somptueusement mise en valeur par les immenses Kratongs (radeaux en forme de lotus) qui reflètent le meilleur de l'artisanat thaïlandais traditionnel.

Le restaurant présente en outre un atout particulier : les visiteurs passeront par une cascade connue sous le nom de Chutes du Bonheur (Happiness Falls) pour monter ensuite à bord d'une embarcation mystique appelée le Bateau du bonheur (Barge of Happiness) qui s'élève à environ 7 mètres pour permettre aux clients d'accéder à ce restaurant à thème unique.

Zone 3 ? Théâtre River Palace : le River Palace Paradium, lieu destiné aux parades et défilés, présente le premier spectacle d'un genre encore inédit dans le monde. Pouvant accueillir environ 2000 personnes et doté d'une scène de 70 mètres de long sur 22 mètres de large, le bâtiment dans son ensemble mesure plus de 200 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands théâtres jamais construits au monde.

Ballets aériens, animatronique et créatures gigantesques ? entre autres ?, une troupe et une équipe de plus de 300 personnes sur l'une des plus grandes scènes jamais construites : la parade du River Palace met en avant le fleuron de la culture thaïe avec une nouvelle représentation originale.

Zone 4 ? Royaume des lumières : ce monde enchanteur est formé de jardins chatoyants et de paysages époustouflants magnifiquement décorés de plus de 40 millions de lumières. Le clou de ce spectacle est la Rivière des lumières (River of Lights), composée de dizaines de millions de lumières atteignant une longueur de plus de 50 kilomètres au total, et que l'on peut idéalement observer en traversant un impressionnant pont surplombant un lac et offrant une vue panoramique sur toute la zone illuminée.

Le projet Carnival Magic ouvrira officiellement ses portes début 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1028516/Carnival_Magic_Theme_Park_Phuket.jpg

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 12:38 et diffusé par :