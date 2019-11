Invitation aux médias - 5e édition du Grand rendez-vous RH manufacturier : pratiques innovantes en ressources humaines sous les thèmes de la formation et de la gestion des compétences





SAINT-HYACINTHE, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Organisée en collaboration par 13 comités sectoriels de main-d'oeuvre, la 5e édition du Grand rendez-vous RH manufacturier réunira près de 350 acteurs influents oeuvrant dans différentes entreprises manufacturières, qui regroupent plusieurs secteurs économiques importants au Québec.

Cet événement, qui se veut un lieu d'échanges et de concertation entourant les meilleures pratiques innovantes en ressources humaines, se déroulera cette année sous les thèmes de la formation, de la gestion des compétences et du marketing RH. Dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, les entreprises se doivent d'investir dans le capital humain, la ressource la plus importante des organisations. Pour ce faire, les thèmes choisis deviennent des incontournables.

Huit panélistes issus de différentes organisations (La Petite Bretonne, Saputo, Soucy Techno, Regitex, Beaulieu Canada, CCR par Glencore, Dimensions Portes et Fenêtres et Bombardier) aborderont diverses stratégies mises en place avec succès dans leur milieu de travail. De plus, le professeur et chercheur Luc Dupont présentera une conférence remplie de conseils pratiques, d'informations pertinentes et de données à la fois essentielles et divertissantes, intitulée « 5 éléments clés d'un marketing RH gagnant ».

Nous aurons aussi l'honneur de recevoir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet. Celui-ci ouvrira cette journée en parlant de son Plan d'action pour la main-d'oeuvre (PAMO), en plus de profiter de l'occasion pour faire une annonce en matière de main-d'oeuvre.

L'animation de cette 5e édition sera, encore une fois, assurée par la journaliste et animatrice chevronnée Marie-Claude Lavallée. Nous remercions nos partenaires, Lavery Avocats, Robin Veilleux Assurances collectives, Travail sans frontières et Brio RH, de leur participation.

« L'idée de départ, lors de la création du Grand rendez-vous RH manufacturier, était de faciliter les échanges entre petites et grandes entreprises de divers secteurs vivant les mêmes défis dans la gestion de leurs ressources humaines. Rapidement, l'événement est devenu un incontournable où les gestionnaires sont heureux de partager leurs bonnes pratiques RH afin de contribuer à faire prospérer l'industrie manufacturière québécoise », Jacques Boudreau, directeur général d'Élexpertise.

Mardi 19 novembre 2019

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

8 h à 18 h

