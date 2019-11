Seno Medical et la campagne « Know Your Lemons » soulignent l'importance de la sensibilisation et de l'auto-examen pour une détection précoce du cancer du sein





Une nouvelle étude démontre que les femmes peuvent jouer un rôle essentiel dans la découverte d'un ou plusieurs symptômes

SAN ANTONIO, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une récente étude sur les femmes aux Pays-Bas a révélé que 79 pour cent des répondantes diagnostiquées d'un cancer du sein avait remarqué des symptômes avant d'avoir été diagnostiquées.

Seno Medical Instruments, Inc. (Seno Medical), société d'imagerie médicale basée au Texas, qui conçoit des technologies révolutionnaires de diagnostic du cancer du sein, a fait équipe avec la campagne « Know Your Lemons » pour réaliser l'étude aux Pays-Bas, pays qui présente les taux d'incidence les plus élevés au monde, pendant le Mois de la sensibilisation sur le cancer du sein, en octobre.

Parrainée par l'organisation caritative internationale contre le cancer du sein, la Fondation Know Your Lemons se concentre sur la sensibilisation en matière de santé mammaire, afin de surmonter les tabous, les peurs et les problématiques de connaissance. L'image la plus célèbre de la campagne fait apparaître 12 citrons dans une boîte d'oeufs, et illustre les 12 signes révélateurs d'un cancer du sein. L'étude a démontré que cette image avait amélioré la détection précoce.

Interrogées sur leurs symptômes, seules 11 pour cent des patientes pensaient initialement présenter plus d'un symptôme. En revanche, après avoir vu l'image faisant apparaître les 12 symptômes du cancer du sein, 41 pour cent des femmes ont détecté chez elles la présence d'au moins deux symptômes du cancer du sein. Soixante-huit pour cent des femmes qui présentaient un symptôme visible ont expliqué que l'image les aurait aidées à le détecter si elles avaient vu l'image avant d'être diagnostiquées.

Seules un tiers des patientes interrogées dans l'étude étaient suffisamment âgées (50 ans ou plus) pour faire l'objet de mammographies de routine, une catégorie de population pour laquelle la sensibilisation aux symptômes était particulièrement essentielle. Aspect important, l'auto-examen a permis à une patiente sur cinq de détecter chez elle un cancer du sein. Parmi celles qui ont rapporté ne pas effectuer d'auto-examen régulièrement, 44 pour cent ont expliqué que la raison était tout simplement le fait d'oublier de l'effectuer.

À travers le partenariat avec Know Your Lemons, Seno Medical soutient les activités de sensibilisation axées sur les prestataires de santé aux Pays-Bas, où sa technologie opto-acoustique d'imagerie par échographie est d'ores et déjà utilisée pour fournir davantage d'informations sur les vaisseaux sanguins anormaux et le contenu en oxygène des tumeurs potentielles.

« Faire tout notre possible pour diagnostiquer précocement le cancer du sein, telle est la mission de notre société », a déclaré Tammy Garcia, vice-présidente principale des ventes et du marketing chez Seno Medical. « Nous sommes heureux de faire la différence en sensibilisant et en soutenant les femmes et les hommes, afin qu'ils puissent prendre soin d'eux et solliciter une aide précoce. »

« Lorsqu'une femme est diagnostiquée au stade le plus précoce, les taux de survie s'élèvent à près de 100 pour cent », explique le Dr Corrine Ellsworth-Beaumont, fondatrice et conceptrice de la campagne Know Your Lemons. « Notre initiative caritative a été vue par plus d'un demi-milliard de femmes (et d'hommes) à travers le monde, mais nous ne comptons pas relâcher nos efforts tant que nous n'aurons pas atteint tout le monde. La sensibilisation est un effort qui s'étend au-delà du mois d'octobre?et qu'il convient de fournir toute l'année. Nous espérons envoyer plusieurs centaines d'affiches aux Pays-Bas en ce mois de novembre, afin de faire la différence dans le pays. »

L'une des répondantes à l'étude, Amanda Menno, âgée de 46 ans et basée à Hoogland, a su qu'elle présentait un symptôme grâce à la campagne. « Après avoir vu tous les différents symptômes du cancer du sein, l'image m'est restée en tête, ce qui est une bonne chose, puisque j'ai remarqué un creusement sur l'un de mes seins peu de temps après. Grâce à Know Your Lemons, j'ai su que je devais me rendre chez mon médecin le plus rapidement possible. »

Avec le soutien de Seno Medical, Know Your Lemons offre une affiche gratuite, jusqu'à épuisement des stocks, aux patients et prestataires de santé du Pays-Bas qui se rendent sur https://knowyourlemons.com/nederlands , afin de dynamiser les efforts de sensibilisation.

Seno Medical Instruments, Inc. est une société d'imagerie médicale basée à San Antonio, au Texas, engagée dans le développement et la commercialisation d'une nouvelle modalité en matière de diagnostic du cancer : l'imagerie opto-acoustique. Le dispositif Imagio® Breast Imaging System de Seno Medical allie technologie opto-acoustique et échographie (OA/US) pour générer des images fonctionnelles et anatomiques du sein en temps réel. À travers l'apparition ou l'absence de deux indicateurs majeurs du cancer ? angiogenèse et désoxygénation ? les images opto-acoustiques fournissent une cartographie unique des vaisseaux sanguins à l'intérieur et autour des masses mammaires, tandis que l'échographie interfoliée et co-enregistrée fournit une image anatomique traditionnelle.

La Fondation Know Your Lemons est une organisation caritative mondiale, axée sur la détection précoce du cancer du sein. En partenariat avec les organisations du monde entier, la Fondation assure une sensibilisation de manière conviviale et mémorisable, afin d'améliorer la compréhension, la confiance, et de promouvoir le dépistage, dans le cadre d'un effort visant à sauver des vies.

