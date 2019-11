Axway intensifie ses investissements dans l'innovation avec un programme de partenariats renforcé





Un programme mondial pour partenaires commerciaux et technologiques destiné à étendre la présence sur le marché de la plateforme AMPLIFYtm

PHOENIX, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext : AXW.PA), acteur majeur des technologies de l'intégration hybride, a annoncé aujourd'hui un programme renforcé pour ses partenaires commerciaux et technologiques. Ce programme partenaire simplifie l'accès à l'innovation à travers la Marketplace AMPLIFYtm d'Axway, facilitant ainsi la co-création, la commercialisation et les stratégies conjointes de mise sur le marché.

« Notre objectif est de favoriser la collaboration avec Axway, ses produits et sa plateforme AMPLIFY, » a indiqué Vince Padua, Chief Technology & Innovation Officer chez Axway. « Le programme d'alliances technologiques offre à Axway et à nos partenaires un accès facile à la place de marché Axway AMPLIFY Marketplace. Celle-ci permet de lancer sur le marché de façon plus rapide et plus efficace des solutions développées conjointement. »

La Marketplace AMPLIFY rassemble les clients, développeurs et partenaires d'Axway pour leur permettre de co-créer et d'échanger de la valeur. Cette plateforme complète propose des applications, des connecteurs, des APIs, des scripts, des outils, des modèles, des modules, des politiques et des services qui optimisent les solutions et accélèrent leur mise sur le marché.

« L'engagement constant d'Axway dans l'innovation pour la gestion et la sécurité du cycle de vie complet des APIs contribue à consolider notre partenariat et notre stratégie de pénétration du marché, » a souligné Bernard Harguindeguy, CTO & GM Intelligence chez PingIdentity . « Nous sommes un Advanced Partner dans le programme d'alliances technologiques d'Axway ? notre moteur d'intelligence artificielle PingIntelligence for APIs est intégré dans la plateforme AMPLIFY d'Axway ? et nous sommes référencés sur la Marketplace AMPLIFY. Notre solution conjointe permet aux clients communs de renforcer les aspects sécuritaires et ainsi leur transformation numérique. »

Dans le cadre du nouveau programme, les partenaires existants et futurs d'Axway bénéficieront d'avantages associés à des niveaux de partenariat. Ces niveaux seront attribués en fonction des objectifs du partenaire, qu'il s'agisse de co-développement d'une offre technologique conjointe, de service infogéré, ou de vente en tant que revendeur.

« Notre programme de partenariat commercial est conçu pour aider nos partenaires à développer leur volume d'affaires avec nous, » a ajouté Roland Royer, Chief Customer Officer d'Axway. « Nous travaillons en relation étroite avec nos partenaires afin de fournir les meilleures solutions possibles aux clients. Nous avons renforcé le programme afin faciliter la collaboration avec nos partenaires à travers une approche structurée de pénétration du marché, un accompagnement encore plus important et d'avantage de formation. Nous avons créé des niveaux dans le programme de partenariat afin de mieux refléter l'engagement partenaires de part et d'autre. »

Retrouvez les détails des programmes partenaires d'Axway sur la page Devenir partenaire de notre site web.

À propos d'Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l'ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plate-forme Axway AMPLIFYtm permet d'accélérer la transformation digitale et d'innover en créant facilement de nouveaux services. AMPLIFY permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d'intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données.

Pour en savoir plus, visitez www.axway.com/fr.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/888303/Axway_Logo.jpg

Relation avec les médias

Heike Fuerst

hfuerst@axway.com

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :