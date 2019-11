Invitation aux médias - Programme Territoires : Laboratoires d'innovations bioalimentaires - Le ministre Lamontagne annonce une aide financière à la Municipalité régionale de comté de L'Érable





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en présence du député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, invite les représentants des médias à assister à l'annonce d'une aide financière accordée à la MRC de L'Érable pour favoriser l'occupation et la vitalité du territoire.









Date : Vendredi 15 novembre 2019

Heure : 9 h 15 Accueil

9 h 30 Conférence de presse

10 h Période de questions

10 h 15 Fin de l'activité

Lieu : Carrefour de L'Érable

1 280, avenue Trudelle

Plessisville, G6L 3S7





Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au 418 380-2100, poste 3512, ou par courriel à relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 10:53 et diffusé par :