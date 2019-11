Invitation aux médias - Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier à une visite de presse pour souligner l'inauguration de l'exposition





LA TÊTE DANS LE NUAGE

Le mercredi 27 novembre 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le téléphone intelligent n'a pas encore 15 ans et on ne peut plus s'en passer! Les nouvelles technologies se développent à un rythme fou et bouleversent l'information, les relations interpersonnelles et la consommation tout en redéfinissant la conception de la vie privée et le marché du travail. Pris dans le tourbillon de cette révolution, on peine à mesurer ses effets sur nos vies... et pourtant ils sont bien réels!

Ludique et immersive, La tête dans le nuage est divisée en cinq zones qui mettent en valeur plus de 130 objets dont 50 d'entre eux sont menacés, comme le téléphone public et la boîte aux lettres. L'une de ces zones, consacrée aux liens que nous entretenons avec notre téléphone intelligent, a été coproduite par l'Office national du film (ONF), tandis que la zone Des robots parmi nous présente des robots capables de remplacer l'homme dans plusieurs tâches. Ces pièces étonnantes proviennent notamment de ABB, FANUC ainsi que de l'Agence spatiale canadienne.

L'exposition est présentée jusqu'au 31 janvier 2021.

Une exposition conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par CGI et Rogers avec la collaboration de l'Association québécoise des technologies et la participation du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel.

