Avis aux médias - Les trois syndicats affiliés à la FIQ dans la région de la Capitale-Nationale feront une annonce importante concernant les conditions de travail difficiles des professionnelles en soins





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle les présidentes des trois syndicats affiliés à la FIQ, Nancy Hogan, présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (FIQ-SICHU), Patricia Lajoie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ-SPSCN) et Jonathan Tremblay, président par intérim du Syndicat interprofessionnel de la santé de l'IUCPQ (FIQ-SIIQ) feront une annonce importante concernant les problèmes récurrents que vivent les professionnelles en soins relativement aux heures supplémentaires obligatoires et à la détérioration inquiétante de leurs conditions de travail. Elles seront accompagnées de professionnelles en soins et de la vice-présidente de la FIQ et responsable politique de région, Linda Lapointe. Par la suite, elles se rendront déployer une bannière sur un viaduc à proximité pour dénoncer la situation auprès de la population.

Aide-mémoire



Date : Vendredi 15 novembre 2019



Heure : 10 h 00



Endroit : Hôtel Best Western (salle Saint-Louis)

3100, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1W 1R8

