Expansion et croissance de la profitabilité pour le Groupe Sportscene lors de l'exercice 2019

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) est fière de présenter aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 25 août 2019, dont les ventes des restaurants on atteint un sommet historique.

« Nos revenus et notre profitabilité continuent d'atteindre de nouveaux sommets grâce à la solide performance de notre principale bannière La Cage - Brasserie sportive. En 2019, nous avons entamé une nouvelle phase d'expansion qui a permis d'accroître notre portefeuille de bannières et nos activités de distribution de produits de marque en épicerie. Nous travaillons maintenant à construire les assises de notre prochaine phase de croissance et sommes emballés par le potentiel de notre réseau », a commenté le président et chef de la direction, Jean Bédard.

« En plus de diversifier nos opérations vers d'autres créneaux porteurs, nous continuerons de miser sur la valorisation de notre principale bannière. Celle-ci nous permet en effet de dégager d'importantes liquidités que nous pourrons allouer à des projets de croissance future, le tout en maintenant la santé financière de la Société. Nous croyons de plus que La Cage n'a pas atteint son plein potentiel et nous comptons la faire croître davantage dans les prochaines années », a ajouté M. Bédard.

Performance financière

Pour l'exercice terminé le 25 août 2019

Les ventes totales(1) des restaurants se sont élevées à 145,4 millions $, atteignant un sommet historique et représentant une croissance de 9,6 % par rapport à l'exercice financier 2018.

Les produits consolidés de Sportscene ont terminé l'année à 122,6 millions $, soit une hausse de 16,2 %. Ces résultats reflètent notamment la croissance des ventes moyennes par restaurant comparable(2), l'acquisition de Moishes ainsi que l'ouverture de trois nouveaux établissements corporatifs. Les produits provenant de la distribution des aliments de marque Moishes et La Cage en épicerie ont également contribué à cette croissance.

Le BAIIA ajusté consolidé(3) a atteint 12,4 millions $, soit une augmentation de 12,0 % en comparaison avec l'exercice 2018. La hausse de la rentabilité provenant des Cages corporatives a toutefois été ralentie par d'importants investissements effectués dans le cadre de la nouvelle phase d'expansion avec l'ouverture d'une nouvelle Cage corporative à Gatineau, le démarrage et le rodage des nouvelles bannières À Domicile et L'Avenue ainsi que l'intégration du restaurant Moishes aux activités de la Société.

Grâce à l'augmentation de ses produits consolidés et de sa profitabilité opérationnelle, Sportscene a clos l'exercice financier 2019 avec un résultat net de 3,9 millions $ ou 0,46 $ par action(4) de base (0,45 $ dilué), en hausse de 26,9 % par rapport à l'année précédente alors que le résultat net par action s'établissait à 3,1 millions $ ou 0,36 $ par action(4) (de base et dilué).

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019

Les ventes totales(1) des restaurants ont atteint 37,0 millions $, représentant une hausse de 11,8 % en comparaison avec le quatrième trimestre de l'exercice 2018.

Les produits consolidés de Sportscene se sont élevés à 33,5 millions $, soit une hausse de 23,8 % et le BAIIA ajusté consolidé(3) a atteint 3,4 millions $, en hausse de 26,3 % par rapport à la période équivalente de 2018. L'excellente performance du réseau La Cage et la contribution croissante des ventes de produits vendus en épicerie ont été atténuées par l'augmentation des dépenses reliées à la période de démarrage et d'ajustements des nouveaux concepts.

Sportscene a clos le quatrième trimestre de l'exercice 2019 avec un résultat net en hausse de plus de 300 %, atteignant 1,2 million $ ou 0,14 $ par action(4) de base (0,13 $ dilué), par rapport à 0,3 million $ ou 0,04 $ par action(4) (de base et dilué) au quatrième trimestre de 2018. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des produits consolidés et de la profitabilité opérationnelle.

Principaux développements depuis le début de l'exercice 2019

L'optimisation et l'expansion de la bannière La Cage demeure une priorité avec, à l'ordre du jour, l'évolution de l'offre de restauration basée essentiellement sur des produits frais et locaux. À cet effet, La Cage - Brasserie sportive a obtenu la certification Aliments du Québec.

Le nouvel établissement La Cage, inauguré à Gatineau au début du troisième trimestre de 2019, a connu un succès immédiat et dépasse les attentes.

Les initiatives de fidélisation de la clientèle et l'utilisation des nouvelles technologies permettent à Sportscene de continuellement optimiser son offre, ses opérations et l'expérience client en restaurant. Son programme avant-gardiste « Club Cage » continue de connaître un grand succès auprès de la clientèle et compte maintenant plus de 360 000 adhérents.

L'intégration de l'entreprise Moishes, acquise au deuxième trimestre de 2019, se poursuit de façon très satisfaisante, tant pour le célèbre steakhouse que pour les activités de ventes au détail des produits Moishes disponible dans des supermarchés du Canada.

Des efforts importants et des ressources additionnelles ont été alloués au développement du réseau de distribution des produits au détail des marques Moishes et La Cage afin d'en favoriser la croissance. Depuis la fin du quatrième trimestre de 2019, la Société a d'ailleurs procédé au lancement d'une quinzaine de nouveaux produits La Cage, certifiés Aliments du Québec, lesquels sont maintenant disponibles en épicerie.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 43 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, l'implantation du concept À Domicile, son restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés. Les ventes moyennes par restaurant comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises. Le résultat par action reflète l'application rétroactive du fractionnement des actions à raison de deux pour une en date en date du 8 février 2019.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés et notes afférentes l'exercice terminé le 25 août 2019, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS









(en milliers de $, sauf les pourcentages)











4e trimestre Exercices terminés les

25 août

2019 26 août

2018 25 août

2019 26 août

2018 Produits de restauration - La Cage(1) 21 474 18 703 81 846 72 971 Produits de restauration - Autres bannières(1) 3 465 1 695 12 003 6 575 Ventes générées par les franchises et coentreprises 12 042 12 670 51 520 53 140 Ventes totales des restaurants 36 981 33 068 145 369 132 686

Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 3 268 1 976 11 194 9 269 Autres (gains) pertes (101) 373 (272) 447 Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises(2) 262 367 1 518 1 405 BAIIA ajusté consolidé 3 429 2 716 12 440 11 121





(1) Les montants des produits de restauration figurent à la note 7 « Produits » afférente aux états financiers consolidés audités. (2) Cette information est présentée à la note 18 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés audités.

États consolidés du résultat global pour les exercices terminés les 25 août 2019 et 26 août 2018

(en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)







Exercices terminés les :

25 août 26 août



2019 2018



$ $







Produits

122 593 105 476 Coût des produits vendus

39 281 32 710 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements

72 390 63 050 Autres (gains) pertes(1)

(272) 447 Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat

11 194 9 269







Amortissements

5 909 5 059 Frais financiers

1 172 914 Revenu net des coentreprises

(796) (704)



6 285 5 269 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat

4 909 4 000 Charge d'impôt sur le résultat

1 026 941 Résultat net et résultat global

3 883 3 059







Résultat net et résultat global attribuables aux :













Actionnaires de la Société

3 957 3 068 Participations ne donnant pas le contrôle

(74) (9) Résultat net et résultat global

3 883 3 059







Résultat par action (en $) :





De base

0,46 0,36 Dilué

0,45 0,36







Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :





De base (2)

8 543 8 466 Dilué (2)

8 732 8 516





(1) Les autres (gains) pertes incluent notamment les gains sur regroupements d'entreprises et les gains/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles. Pour plus de détails, se référer à la note 9 afférente aux états financiers consolidés audités. (2) Le nombre moyen pondéré des actions de catégorie A (de base et dilutives) reflète l'application rétrospective du fractionnement d'actions à raison de deux pour une en date du 8 février 2019.

