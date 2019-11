Ouverture des inscriptions au Sommet européen SAFe® 2020 qui a lieu du 8 au 12 juin à La Haye, aux Pays-Bas





Le plus grand rassemblement de professionnels du SAFe met l'accent sur des initiatives concernant l'agilité des entreprises visant à aligner l'ensemble de l'entreprise sur la stratégie et l'exécution

BOULDER, Colorado, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, le principal cadre pour la flexibilité de l'entreprise, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des inscriptions pour le Sommet européen SAFe® 2020 qui a lieu du 8 au 12 juin au World Forum à La Haye, aux Pays-Bas. L'événement de plusieurs jours sera le plus grand rassemblement européen consacré exclusivement au Scaled Agile Framework® (SAFe, cadre Scaled Agile) et à sa communauté de praticiens.

Le troisième Sommet annuel européen SAFe est un événement large et inclusif pour tous ceux impliqués dans le cadre SAFe : les équipes techniques et commerciales, les formateurs et les conseillers, les chefs d'entreprises et les partenaires de Scaled Agile. L'événement comprendra une journée dédiée aux partenaires, une conférence principale sur deux jours avec un contenu et des présentateurs locaux, ainsi que des ateliers faisant suite à la conférence.

Les participants auront l'occasion de développer leurs compétences, d'échanger des connaissances, de prendre des contacts et de rencontrer des leaders d'opinion et des influenceurs. Sept présentations d'histoires de clients sont prévues, permettant aux participants de voir directement comment les entreprises utilisent SAFe pour offrir de la valeur pour les clients plus efficacement et améliorer les résultats de l'entreprise.

« L'accélération de l'adoption de SAFe à travers le monde continue de stimuler l'évolution et la croissance de cette conférence », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe et président de Scaled Agile, Inc. « Cette année, nous sommes ravis de mettre l'accent sur la façon dont les organisations peuvent appliquer SAFe 5.0 pour entreprendre des initiatives d'agilité d'entreprise qui les aideront à mener un changement organisationnel réussi, à s'adapter rapidement à l'évolution rapide des marchés et à motiver et retenir les employés en créant un milieu de travail moderne axé sur la production de valeur pour le client. »

Le Sommet européen SAFe 2019 combine trois événements clés :

Le 9 juin, journée partenaire

Exclusivement réservé pour les partenaires de Scaled Agile, cet événement d'une journée est consacré à obtenir du succès en soutenant et déployant les produits et services SAFe. Le programme comprend de nouveaux contenus dynamiques conçus pour aider les partenaires à diriger avec succès leur entreprise grâce à SAFe.

Les 10 et 11 juin, conférence principale

La conférence principale de deux jours comprendra des présentations à la pointe du secteur, des sessions techniques, des témoignages de succès clients, des présentations éclair et de multiples possibilités de réseautage. Les huit programmes couvrent :

Gestion portefeuille par valeur

Agilité d'entreprise et organisationnelle

Fourniture de solutions d'entreprise

Livraison de produit d'agilité

Agilité d'équipe et technique

Leadership et culture d'apprentissage continu

SAFe appliqué

Témoignages clients SAFe

Le 12 juin, les ateliers après la conférence

Des ateliers d'une demi-journée après la conférence proposeront une formation en profondeur menée par des experts pour les participants qui souhaitent améliorer leurs compétences, leurs connaissances et leur compréhension de certains des principaux défis et possibilités relatives à la pratique de SAFe. Les sujets thématiques comprennent :

Fourniture de solutions d'entreprise : Construire de très grands systèmes avec SAFe

Introduction à la gestion de portefeuille par valeur

Expérience DevOps

Leadership valeur-agile

Introduction à la gestion de produits et de solutions agiles

Accélérer l'agilité de votre entreprise

Pour les participants à la recherche de solutions de conseil, de formation, ou de plateformes, les partenaires Scaled Agile exposeront lors de la conférence principale, ce qui en fait le seul lieu en Europe où un public exclusivement axé sur SAFe peut interagir avec des fournisseurs spécialisés en SAFe.

L'inscription est ouverte à l'adresse europe.safesummit.com.

À propos de Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®

Scaled Agile, Inc., est le fournisseur de SAFe®, le principal cadre au monde pour la flexibilité de l'entreprise. Grâce à la formation et la certification, un réseau mondial de partenaires et une communauté grandissante de plus de 500 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à introduire l'agilité au sein de leur culture afin qu'elles puissent rapidement identifier et fournir de la valeur client, exploiter les nouvelles possibilités et améliorer les résultats de l'entreprise. Scaled Agile est un membre qui contribue au mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Découvrez plus d'informations sur scaledagile.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1028615/Scaled_Agile_2020_European_SafeSummit_Social.jpg

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 10:28 et diffusé par :