VOO lance Plume pour contribuer à l'amélioration des foyers intelligents





Le service dédié aux foyers intelligents comprend des caractéristiques emblématiques comme Plume Adaptive WiFitm, HomePass ® et AI Securitytm

BRUXELLES, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- VOO, fournisseur de premier plan de services de câble haut débit en Belgique, a lancé VOO WiFi+ Powered by Plume®, une nouvelle offre de service dédié aux foyers intelligents visant à améliorer, personnaliser et sécuriser les réseaux domestiques.

VOO WiFi+ Powered by Plume constitue une solution intégrée qui est contrôlée depuis l'application Plume, tirant parti de l'intelligence artificielle basée dans le cloud. Soutenu par la technologie Plume, le nouveau service améliore davantage l'expérience en ligne d'un consommateur grâce à un accès invité personnalisé, des contrôles parentaux et la sécurité par IA pour protéger les appareils. Plume fonctionne conjointement avec la connexion haut débit existante de VOO, permettant aux consommateurs de tirer le maximum de ses vitesses ultra-élevées dans chaque coin de leurs foyers.

« Nous sommes persuadés qu'en choisissant de travailler avec Plume, nous offrons aux abonnés de VOO ce qu'il y a de mieux en matière de connectivité, de contrôle et de sécurité domestiques », a déclaré le Dr Christian Vyncke, VP et directeur technologique de VOO. « VOO WiFi+ Powered by Plume restera au fait et s'adaptera aux changements constants des foyers intelligents. »

VOO bénéficiera de la suite d'outils back-end de Plume, qui offre une visibilité sans précédent sur les opérations et performances du réseau, ainsi que des solutions d'assistance proactives. L'intégration de Plume apporte ce qui suit aux abonnés de VOO :

Plume Adaptive WiFi , qui contrôle, ajuste et optimise intelligemment votre réseau pour des performances optimales.

, qui contrôle, ajuste et optimise intelligemment votre réseau pour des performances optimales. HomePass , qui permet aux consommateurs de contrôler l'accès des invités et des enfants à leur réseau, de configurer des profils et de mettre Internet en pause.

, qui permet aux consommateurs de contrôler l'accès des invités et des enfants à leur réseau, de configurer des profils et de mettre Internet en pause. AI Security pour détecter et prévenir les menaces potentielles pour la sécurité, personnaliser l'accès au contenu et bloquer les publicités indésirables.

pour détecter et prévenir les menaces potentielles pour la sécurité, personnaliser l'accès au contenu et bloquer les publicités indésirables. De conception élégante, les puissants SuperPods tri-bande se branchent directement aux prises murales pour assurer une couverture fiable.

tri-bande se branchent directement aux prises murales pour assurer une couverture fiable. L'appli Plume, extrêmement bien notée, qui offre aux abonnés le contrôle de l'ensemble de ces services.

« Alors que le nombre d'appareils intelligents de différents types augmente dans les foyers, il est crucial de disposer d'un système qui s'adapte aux besoins de chaque personne », a déclaré Christian Constant, directeur des opérations européennes de Plume. « Aux côtés de VOO, Plume s'est engagée à fournir les expériences en ligne les plus flexibles, sûres et personnalisées, conçues pour les foyers intelligents modernes. »

VOO WiFi+ Powered by Plume est mis à la disposition des abonnés VOO actuels et futurs et inclut trois SuperPods pour le prix de 8,99 ?/mois, outre des frais d'activation ponctuels. Pour tout complément d'information, consultez la page https://www.voo.be/fr/internet/voo-wifi-plus.

À propos de VOO

En tant que fournisseur de services de divertissement et de télécommunications, VOO reste à l'écoute de ses clients pour leur offrir une expérience à la fois simple et adaptée à leurs besoins. Actif en Wallonie et à Bruxelles, VOO fournit à sa clientèle privée et commerciale (VOObusiness) la télévision numérique, un accès Internet très haut débit, une ligne fixe et des services de téléphonie mobile.

À propos de Plume®

Plume est le créateur de la toute première plateforme de services de foyer intelligent au monde. En tant que seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la préparation et la prestation de nouveaux services rapidement et à très grande échelle. Le lot de services Plume, qui inclut Plume Adaptive WiFitm, HomePass® et AI Securitytm, est géré par le Plume Cloud, un contrôleur cloud piloté par les données et l'IA permettant le fonctionnement du plus important réseau défini par logiciel au monde. Plume tire profit d'OpenSynctm, une infrastructure open-source qui s'intègre dans un large éventail de SDK Silicon et Platform pour la connexion au Plume Cloud. Il a été prouvé que le service de foyer intelligent de Plume et ses suites de produits back-end aident les fournisseurs de services de communications dans le monde entier à tenir la promesse d'un accès Internet rapide et fiable dans l'ensemble du foyer, tout en augmentant l'ARPU, en améliorant le NPS et en réduisant le nombre d'appels, de déplacements de techniciens et de résiliations des abonnés.

Consultez les sites www.plume.com, www.platform.plume.com, et www.opensync.io.

Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security, SuperPod, HomePass et OpenSync sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Plume Design, Inc.

CONTACT :

Anouk van Balen

anouk.vanbalen@archetype.co

+31 641-553-381

