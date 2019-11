Le nouvel ambassadeur animé de Hangzhou est déployé à l'occasion du Hangzhou Global Qipao Festival 2019





HANGZHOU, Chine, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou a lancé un nouveau personnage animé spécialement conçu vêtu d'un qipao à l'occasion du Hangzhou Global Qipao Festival 2019 qui s'est tenu récemment. Cette nouvelle création porte le nom de Hang Xiaoyi et tiendra le rôle d'ambassadrice mondiale de Hangzhou. L'organisme gouvernemental est également en train de déployer toute une gamme de produits culturels innovants liés à cet habit traditionnel en vue de stimuler les ventes dans les nombreux établissements de vente au détail de Hangzhou, en développant le personnage animé en tant que marque culturelle de la ville. Dans le cadre de cet événement, 12 photos accrocheuses sur le thème « la marionnette Hang Xiaoyi part en voyage » ont été exposées, reliant tous les lieux où une activité liée à l'événement s'est déroulée, notamment Hangzhou, Londres, Paris et Vienne. Le 21 septembre 2019, cinquante élèves de primaire de Hangzhou ont dessiné des images de ce qu'ils imaginaient être des marionnettes qipao, illustrant ce qui, selon eux, est la plus belle version de l'habit de Hangzhou

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/fr/8641451-2019-hangzhou-global-qipao-festival-success/

Hangzhou, une ville riche d'histoire et de culture, berceau de la civilisation chinoise depuis 5 000 ans, abrite trois sites du patrimoine mondial : le lac de l'Ouest, le Grand Canal de Chine et les ruines de Liangzhu. Cette année, Hangzhou, en collaboration avec la designeuse de mode chinoise Wu Haiyan, a lancé la série des qipaos de Liangzhu en utilisant le brocart de Hangzhou, qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de Chine, en tant que matériau de base de la robe, afin de représenter les motifs emblématiques des animaux-visages de Dieu que l'on retrouve dans les jades de la culture Liangzhu, soulignant la subtilité, la sérénité et la chaleur qui sont des qualités intrinsèques de l'esthétique orientale classique.

Depuis 2017, Hangzhou héberge le Hangzhou Global Qipao Festival chaque année en intégrant le paysage naturel et les ressources culturelles de la ville. L'événement de cette année a inclus une série d'activités culturelles interactives distinctives sur le qipao qui se sont tenues à Hangzhou et dans dix autres villes du monde, notamment le lancement de l'initiative Hangzhou Qipao, un événement de danse mondial dans lequel des participantes vêtues de qipaos ont dansé à l'unisson, ainsi qu'un événement culturel innovant avec la marionnette Hang Xiaoyi. Le programme des événements est conçu pour promouvoir Hangzhou en tant que ville chinoise unique et dynamique. À ce jour, les versions en ligne des événements ont généré quelque 220 millions de vues et plus de 2 millions de commentaires, likes et partages.

