Appréhension de détenus du Centre Psychiatrique Régional





SASKATOON, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Le 14 novembre 2019 à environ 1h40, Kendal Lee Campeau a été appréhendé par le service de police de Saskatoon.

Le détenu était en liberté illégale du Centre Psychiatrique Régional, un établissement fédéral à niveaux de sécurité multiples, depuis le 13 novembre 2019.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) aimerait remercier le service de police de Saskatoon pour avoir appréhendé ce détenu.

Matthew Shaundel Michel, 24 ans, est toujours en liberté illégale. Il mesure 165 cm (5 pi, 5 po) et pèse 66 kg (146 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a un tatouage avec un signe de dollar au cou et plusieurs tatouages sur la main gauche et les doigts. Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de ce détenu est prié de communiquer avec le service de police de Saskatoon.

Le SCC mène une enquête sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 09:24 et diffusé par :