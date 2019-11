Gravity lance le jeu mobile RO: Click H5 le 13 novembre





Gravity Co., Ltd. (NASDAQ : GRVY) a lancé officiellement son jeu mobile, RO: Click H5 le 13 novembre dans plusieurs régions du monde à l'exception du Japon et de la Chine.

RO: Click H5 est une version internationale de Ragnarok Click H5 qui a été lancé en avril en Corée. Le genre est un RPG action click mobile et le titre est conçu pour rendre très facile l'utilisation des compétences et obtenir des objets d'un simple clic sur l'appareil. Ce jeu a apporté des améliorations supplémentaires en ajoutant des tutoriels et d'autres fonctionnalités in-game.

Les joueurs internationaux peuvent s'adonner à RO: Click H5 en anglais, allemand, français, indonésien, thaïlandais, russe, portugais, coréen et chinois traditionnel et simplifié.

Depuis la date de commencement, le 18 octobre, les enregistrements préalables ont atteint plus de 470 000 joueurs. Gravity récompensera les joueurs avec 150 Emperiums, 5 Hyper-attack Lv1,2,3, et 50 Zeny Boxes pour l'évènement. Les joueurs peuvent également obtenir de nombreux objets in-game, y compris 250 Emperiums durant l'évènement connecté de 7 jours.

Gravity compte étendre son activité mondiale non seulement grâce à ses titres actuels mais aussi en lançant de nouveaux titres à l'international.

RO: Click H5 est désormais téléchargeable sur le Google Play Store et l'Apple App Store.

Pour en savoir plus sur RO: Click H5, rendez-vous sur www.roclickh5.com.

À propos de GRAVITY Co., Ltd.

Gravity a été créée en avril 2000. Au tout début de l'industrie du jeu en ligne coréenne, Gravity était la seule société de jeu coréenne à être enregistrée au NASDAQ. Gravity propose un large éventail de jeux inspirés de Ragnarok IP, tels que Ragnarok Online et Mobile Ragnarok M: Eternal Love, dont le succès repose sur l'une des plus importantes bases d'utilisateurs dans le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 09:20 et diffusé par :