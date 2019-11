iMotion Sécurité est le premier intégrateur nord-américain à accueillir le showroom mobile de Assa Abloy! Un vrai privilège!





MONTRÉAL, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vous connaissez peut-être Assa Abloy sous le nom de Traka, Medeco XT, HiD ou encore Aperio. Toutes ces marques sont de la famille Assa Abloy, leurs solutions de sécurité assurent à de nombreuses entreprises à travers le monde un niveau de contrôle optimal. Cette gigantesque multinationale, est un partenaire stratégique de iMotion Sécurité.



En exclusivité nord-américaine, le showroom mobile de Assa Abloy équipé avec les toutes dernières technologies de verrouillage s'arrête pendant une journée spéciale chez iMotion Sécurité ! Mesurant près de 40 pieds de long, il contient un personnel composé de spécialistes en sécurité et il est équipé avec plusieurs centaines de milliers de dollars de technologies. Voir ce showroom mobile est une occasion rare à ne pas manquer.

Cet évènement unique s'inscrit dans le cadre du nouveau programme mis en place par iMotion Sécurité. Connu comme le chef de file dans l'industrie de la sécurité, iMotion Sécurité a pour objectif d'éduquer et faire découvrir les dernières technologies en matière de sécurité. Les derniers évènements instaurés par iMotion ont remporté un vif succès.



Vous voulez vivre cette expérience unique dans l'industrie de la sécurité tout en vous instruisant et rencontrer des personnes inspirantes ? Il ne vous reste qu'une chose à faire : Vous inscrire au plus vite pour les prochaines sessions! Les places sont en quantité limitée!

À retenir :

- Dans nos locaux à Montréal.

- 2 sessions seront offertes, soit de 9h à11h et de 12hà14h.

- Complètement GRATUIT.

- Tapis rouge et cocktail vous accueilleront.

- Stationnement gratuit sur les lieux.

- Inscription : Recevoir des invitations VIP!

Au sujet de iMotion Sécurité

Leader en technologies de sécurité, iMotion vient de fêter ses 20 ans d'existence. iMotion Sécurité offre une gamme complète de produits et services de sécurité incluant toute une panoplie de caméras, des solutions de gestion vidéo, des systèmes biométriques et de contrôle des accès, et bien davantage encore. Fort de son expérience et de ses partenaires, cette entreprise a su tisser des liens profonds avec ses nombreux clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imotion.ca et suivez iMotion sur ses réseaux LinkedIn , Facebook , Instagram , et Twitter .



Pour plus de renseignements, contacter:

Imen Ouzbidour, Coordinatrice marketing, iMotion Sécurité, 514-337-0008 ext. 325

